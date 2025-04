Forza Horizon 5 su PS5 sembra essere un successo clamoroso

Il racing game Forza Horizon 5, fiore all'occhiello di Microsoft, sta conquistando rapidamente la community PlayStation dopo il suo debutto sulla console di Sony. In meno di 48 ore dal lancio dell'accesso anticipato su PS5, avvenuto il 25 aprile, il titolo ha attratto circa 700.000 nuovi giocatori, dimostrando come le vecchie rivalità tra piattaforme stiano cedendo il passo a strategie di mercato più inclusive e trasversali.

Gli appassionati più attenti della community di ResetEra hanno documentato questo successo attraverso un'analisi delle classifiche di gioco. Circa 12 ore prima del lancio in accesso anticipato su PS5, le leaderboard mostravano un totale di 45,1 milioni di giocatori globali. Al termine della prima giornata completa di disponibilità sulla console Sony, questo numero è balzato a 45,8 milioni, suggerendo un incremento di circa 700.000 nuovi utenti provenienti presumibilmente dall'ecosistema PlayStation.

Tale espansione risulta decisamente importante considerando che Forza Horizon 5 è un titolo già maturo, lanciato originariamente quasi quattro anni fa. La capacità di attrarre un pubblico così vasto su una piattaforma concorrente dimostra non solo la qualità intrinseca del prodotto, ma anche l'efficacia della nuova strategia multipiattaforma di Microsoft.

Ovviamente è doveroso sottolineare come questi dati vadano presi con le pinze. L'incremento registrato potrebbe teoricamente includere anche nuovi giocatori su Xbox e PC, anche se è ragionevole supporre che la maggior parte provenga dalla recente espansione su PS5. Inoltre, il conteggio dei giocatori non equivale necessariamente a quello delle vendite effettive: un singolo acquirente potrebbe utilizzare il gioco su più account, generando così molteplici presenze nelle statistiche.

Nonostante queste precisazioni metodologiche, i numeri forniscono comunque un'indicazione attendibile dell'accoglienza ricevuta. Gli analisti di settore prevedono che il titolo possa facilmente superare il milione di copie vendute su PlayStation nelle prossime settimane, un risultato notevole per un gioco che ha già abbondantemente superato il suo ciclo di vita commerciale tradizionale.

Questo fenomeno non rappresenta un caso isolato ma si inserisce in un trend strategico più ampio. Prima di Forza Horizon 5, anche Sea of Thieves ha riscontrato un successo simile approdando nell'ecosistema PlayStation, confermando come i confini tra piattaforme stiano diventando sempre più permeabili. Microsoft sembra aver compreso che massimizzare la distribuzione dei propri contenuti può risultare più redditizio rispetto a mantenerli esclusivi del proprio hardware.

Per avere conferme definitive sull'effettiva portata di questo successo sarà necessario attendere i dati ufficiali da parte di Microsoft. Tuttavia, le prime indicazioni suggeriscono che la casa di Redmond abbia trovato una formula efficace per estendere il ciclo di vita dei propri titoli più popolari, trasformando quello che era un punto di forza esclusivo dell'ecosistema Xbox in un'opportunità di business dal respiro molto più ampio.

La capacità di un titolo Microsoft di affermarsi con tali numeri su PlayStation potrebbe rappresentare un precedente significativo per l'intera industria, spingendo anche altri publisher di primo piano a riconsiderare le proprie strategie di esclusività. In un settore dove i costi di sviluppo continuano a crescere, l'apertura a un pubblico più vasto potrebbe diventare non solo un'opzione, ma una necessità competitiva.