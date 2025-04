Forza Horizon 5 raggiunge un nuovo record di giocatori e manca PS5

L'universo virtuale delle corse automobilistiche si prepara a un'espansione senza precedenti. Forza Horizon 5 (acquistabile su Amazon), il celebrato racing game di Playground Games, ha recentemente superato la soglia dei 45 milioni di giocatori, stabilendo un record assoluto nella storia del franchise. Questo traguardo impressionante arriva in un momento particolarmente significativo, a pochi passi dal debutto del titolo su PlayStation 5, previsto per il 29 aprile 2025, che segnerà una svolta epocale nella strategia di Microsoft.

Il successo di Forza Horizon 5 rappresenta un caso emblematico di longevità nel panorama videoludico moderno. Lanciato nel 2021, il gioco ha mantenuto una community attiva e in costante crescita grazie a un supporto post-lancio esemplare e a espansioni di qualità come Hot Wheels e Rally Adventure. La cifra record di 45 milioni di utenti, rilevata dal tracker ufficiale interno al gioco, comprende sia gli acquirenti diretti che i numerosi giocatori che hanno avuto accesso al titolo tramite l'abbonamento Xbox Game Pass e manca ancora la versione PS5.

La strategia multipiattaforma di Microsoft sembra quindi destinata a portare frutti sostanziosi. Con l'apertura al mercato PlayStation, Forza Horizon 5 potrebbe facilmente superare la soglia dei 50 milioni di giocatori entro la fine del 2025, consolidandosi definitivamente come il racing game arcade di riferimento su tutte le piattaforme. L'espansione del pubblico potrebbe inoltre tradursi in maggiori risorse per lo sviluppo dei futuri capitoli della serie, con benefici per l'intera community di appassionati.

Questo caso è un esempio interessante di come le barriere tra ecosistemi concorrenti stiano gradualmente sfumando. Se un tempo le esclusive rappresentavano l'arma principale nella guerra tra console, oggi assistiamo a un approccio più fluido e orientato al servizio, dove la disponibilità multipiattaforma diventa una strategia vincente per massimizzare il ritorno sugli investimenti e ampliare la longevità dei titoli di punta.