Forza Horizon 5, il meteo dinamico localizzato sorprenderà tutti

Che Forza Horizon 5 (disponibile dal day one su Xbox Game Pass) siano uno dei videogiochi più attesi dell’anno non c’è dubbio, il merito va soprattutto alla bravura di Playground Games di sapersi innovare, riuscendo ogni qualvolta a sorprendere con prodotti di estrema qualità. A prova di ciò basta dare uno sguardo alle vendite dell’ultimo capitolo e le valutazioni a esso collegate.

Nel corso della serie racing arcade nata nel 2012, lo studio brittanico ha introdotto un passo a volta una serie di meccaniche hanno completamente rivoluzionato il franchise. Con Forza Horizon 2 abbiamo visto per la prima volta il meteo dinamico e una mappa completamente esplorabile, in Forza Horizon 3 abbiamo assaggiato un mondo di gioco più vivo e variegato e infine, in Forza Horizon 4, siamo rimasti folgorati dalla novità delle stagioni. Anche il quinto capitolo è pronto a dire la sua con il meteo dinamico localizzato.

Vi starete chiedendo di cosa si tratta, in realtà è più semplice di quello che sembra. Il meteo dinamico localizzato permette di avere differenti condizioni atmosferiche a seconda di dove ci troviamo nella mappa. Se nella nostra zona c’è in corso un temporale tropicale, questa non sarà necessariamente presente anche dal nostro amico dall’altra parte della mappa, che invece starà vivendo, per esempio, una tempesta di sabbia. La mappa, quindi, non offrirà un meteo dinamico univoco per tutta la zona, come invece accadeva in passato.

The coolest thing about the weather cycle in #FH5 is that it's localized. That means you might see a dust storm on one end of the map, a tropical storm on the other, and blazing sun in the middle. pic.twitter.com/3ph2ojieoU — Forza Horizon (@ForzaHorizon) June 25, 2021

È chiaro che questo renderà decisamente più variegato il gameplay di Forza Horizon 5 e consentirà transizioni tra condizioni atmosferiche decisamente più originali e visivamente impattanti. Insomma, Playground Games è pronta, ancora una volta, a regalarci il miglior racing arcade sulla piazza, sperimentando e dando vita a un titolo che possa essere divertente da giocare, ma anche e soprattutto spettacolare da vedere, in ogni sua situazione. Non c’è dubbio che tutte queste informazioni e miglioramenti sul motore grafico Forza Tech, ci spingono ad avere una fortissima curiosità nei confronti di Fable, l’Action-GDR sviluppato dal secondo studio di Playground Games e su cui non abbiamo visto ancora nulla.