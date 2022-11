Il 2022 è stato un anno da record per From Software, con lo studio nipponico che è riuscito a concretizzare i propri sforzi rilasciando uno dei giochi più amati degli ultimi anni. Parliamo ovviamente di Elden Ring, un gioco che ancora oggi, dopo quasi un anno dal suo lancio, attira i giocatori nel proprio mondo con una serie di contenuti e ardue sfide. Ora, stando a quanto emerge dall’ultimo report finanziario di Kadokawa, otteniamo un’informazione molto importante sul futuro del team di Miyazaki e compagni.

Come molti di voi già sapranno, in passato From Software ha sempre lavorato e pubblicato le proprie opere in sintonia con diversi editori da tutto il mondo. Grazie all’aiuto di Bandai Namco sono stati realizzati il più recente Elden Ring e la trilogia di Dark Souls, con Activision è nato l’amatissimo Sekiro Shadow Die Twice, mentre con Sony son stati portati alla luce due titoli indimenticabili come Demon’s Souls (potete acquistare il remake su Amazon) e Bloodborne.

Stando al report pubblicato da Kadokawa, From Software sarebbe pronta a diventare il publisher di sé stessa. Questo significa che i futuri titoli dello studio non dovranno più essere vagliati da un editore separato, con il team che, facendo tutto da solo, potrà prendersi anche il lusso di tentare qualche rischio in più coi propri giochi futuri. C’è poi l’aspetto economico, che permetterebbe a From di non dover più dividere i guadagni con altri publisher.

Questo importante passo per il futuro di From Software potrebbe portare l’acclamato team nipponico in una nuova era, ma ad oggi non sappiamo ancora di concreto quale sarà il futuro dello studio. Con un titolo di così grande impatto come Elden Ring, molti fan sarebbero contenti di vederne un sequel (o anche un DLC), mentre molti altri rimangono curiosi di vedere il team impegnato in qualcosa di completamente nuovo, un po’ come da tradizione.