Da quando Elden Ring è giunto sul mercato, i fan delle produzioni From Software hanno potuto trovare pane per i loro denti. L’interregno creato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione del noto scrittore George R.R. Martin ha già svelato tutti i suoi misteri ben celati, ma nel corso dei mesi sono diverse le leggende che hanno popolato questo mondo fantasy. Tra queste c’è stato l’utente conosciuto in rete come LetMeSoloHer, e a quanto pare le sue gesta sono state di grande ispirazione per un nuovo mito.

La nuova leggenda si fa chiamare LetMeSoloThem e ha deciso di palesarsi in rete proprio in questi giorni dopo un operato che lo ha portato a grandi risultati. Questo giocatore, infatti, sostiene di aver aiutato migliaia di giocatori a sconfiggere il boss finale di Elden Ring (potete acquistare il gioco su Amazon). Sono molti i guerrieri che si prestano a dare una mano ad altri giocatori messi in difficoltà da alcuni dei boss più ostici del gioco, ma nessuno aveva raggiunto i numeri di questo buon samaritano prima d’ora.

Nel post pubblicato su Reddit, questo appassionato dichiara di aver aiutato la bellezza di 2000 giocatori a sconfiggere il boss finale di Elden Ring vestendo solo le mutande predefinite per ogni personaggio e con un vaso equipaggiato in testa, citando palesemente l’outfit che ha creato il mito LeMeSoloHer. C’è da dire, però, che questo è un outfit ormai iconico nel gioco From Softtware, dato che permette un’estrema agilità nei movimenti e anche una sfida bella impegnativa date le quasi nulle difese.

Questa storia è l’ennesima dimostrazione di quanto i giochi From Software riescano ad andare ben oltre i titoli di coda per molti appassionati. Fin da quando il primo Dark Souls trovò l’acclamazione del grande pubblico, molti fan di tali esperienze riescono a trovare sempre nuovi modi per tornare a popolare quei mondi digitali, e anche Elden Ring sta portando avanti questa tradizione.