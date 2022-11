Elden Ring riceverà un DLC con 30 nuovi boss con il suo aggiornamento 1.07, almeno secondo un recente datamine. Il tutto è stato segnalato da un utente Reddit, tale u/Emotional-Contact641, basandosi sul post Twitter di @sekirodubi, riportando che il datamine preso in esame avrebbe con sé alcuni indizi riguardo a questo aggiornamento, con la possibilità di un DLC che in futuro porterà con sé nuove armi, nuove mappe e, appunto, una trentina di possibili boss da affrontare.

Parlando più nello specifico in merito a quello che il dataminer ha scovato in Elden Ring, si tratterebbe di 30 flag di boss “a scopo di DLC”, per poi sottolineare che con molta probabilità si tratta di un numero esagerato e che con l’uscita ufficiale si ridurranno ipoteticamente a 10, massimo 15. Come scritto anche sopra, insieme a questi suggerimenti dei boss sono stati trovati anche nuovi capelli da indossare, sei nuove categorie di armi (ancora non specificate), nuove quest per la IA del gioco, e alcuni potenziali nuovi file connessi alle mappe (nello specifico si parla di dungeon sotterranei, file legati al Colosseo e modifiche per le Torri Divine).

Inoltre il dataminer di Elden Ring ha segnalato anche la presenza di nuove “voci” connesse a NPC che ancora non conosciamo, accompagnate dalla dicitura “Someone Yet Unseen” (qualcuno di ancora non visto), supponendo l’inserimento di ulteriori personaggi con obbiettivi inediti da conoscere e seguire, ampliando ancora di più l’esperienza di gioco complessiva.

Ovviamente tutte queste scoperte non vanno assolutamente colte come certe o ufficiali: la situazione resta sospesa anche se tutto questo non può far altro che incuriosire ancor di più la community di Elden Ring. Il tutto, dunque, è rimandato ai futuri annunci che Bandai Namco e FromSoftware faranno in futuro, nella speranza che un mondo così grande e ancora ricco di segreti, anche disgustosi, continui a essere curato nel corso del tempo.