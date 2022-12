In questo periodo finale del 2022, stanno iniziando ad emergere alcuni primi dettagli relativi a ciò che vedremo l’anno prossimo videoludicamente parlando. Siamo già a conoscenza di una valanga di nuovi titoli in arrivo fin dai primi mesi dell’anno nuovo, ma sotto sotto, c’è tanto altro che sta bollendo nei pentoloni segreti di moltissimi team di sviluppo. Ieri si è parlato di possibili nuovi annunci da parte di Grasshopper Manufacture, e oggi, un altro grande autore nipponico come Fumito Ueda sembra aver anticipato qualcosa di molto importante per l’anno prossimo.

Il tutto nasce da una recente intervista in stile botta e risposta che si può trovare sul sito di Gemastu, con la redazione che ha contattato parecchi sviluppatori nipponici per porgli qualche domanda e qualche accenno a cosa vedremo nel 2023 dai loro studi. Oltre alle risposte molto chiare date da Suda51, anche il noto Fumito Ueda, papà di grandi capolavori quali ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian ha voluto sbottonarsi rivelandoci qualcosina.

La domanda che è stata posta a Ueda è stata molto diretta e cristallina, con la redazione di Gematsu che gli ha chiesto quali siano le sue ambizioni per il 2023 ormai alle porte. Fumito Ueda, senza troppi giri di parole, ha risposto dichiarando che: “tutto il team di genDesign sta lavorando sodo per poter finalmente annunciare qualcosa di nuovo, quindi, per favore dateci il vostro supporto”.

Questo è tutto quello che Fumito Ueda ha voluto dichiarare di recente. Non sappiamo ancora nulla di quello che è il suo prossimo progetto, se non che a finanziare questo nuovo lavoro del suo studio c’è niente meno che Epic Games. Insomma, sembra che il 2023 sarà un anno pieno di tante cose da giocare e altrettante novità da scoprire.

