Gli ultimi anni di Goichi Suda, noto autore conosciuto anche come Suda51, e del suo team di sviluppo Grasshopper Manufacture sono stati all’insegna del ritorno di No More Heroes. Quella che possiamo definire come una delle IP più famose del folle game designer nipponico ha ottenuto sia uno spin-off molto sperimentale come Travis Strikes Again, sia un terzo capitolo principale uscito prima su Nintendo Switch e giusto qualche mese fa anche su console PlayStation e Xbox.

Ora che sono passati due anni dal lancio di No More Heroes 3, i fan delle produzioni targate Grasshopper Manufacture sono sempre più curiosi di scoprire quale sarà la prossima follia dello studio. Ad oggi sappiamo che il team di Suda51 è andato incontro ad un espansione che ha portato all’apertura di un secondo studio, ma si sa ancora troppo poco su quelli che sono i progetti futuri della compagnia nipponica.

A darci qualche dettaglio, però, è stato lo stesso Suda51 durante una recente intervista in stile botta e risposta tenuta con la redazione di Gematsu. Secondo Goichi Suda, la sua parola chiave per il 2023 è “dominio pubblico”, il che lascia presagire che nel corso dell’anno prossimo assisteremo all’annuncio di un nuovo progetto di Grasshopper Manufacture. Poco dopo, però, il game designer ha svelato che in realtà il suo studio è al lavoro su più nuovi giochi.

Famitsu end-of-year creator interviews released Here's the brief one with SUDA51 Keyword: "Public domain"??? (Source: Gematsu)https://t.co/tTyqwFCROF pic.twitter.com/vIUapcwpg8 — Travis Touchdown Suffers Every Day (@TravisDiesAgain) December 27, 2022

Come sottolinea anche lo stesso Suda, il 2023 sarà un anno molto importante per Grasshopper Manufacture, dato che la compagnia giapponese celebrerà i 25 anni di attività. Possiamo aspettarci grandi novità e tutta una serie di celebrazioni, con la promessa dello stesso Suda51 di continuare a guardare al futuro di uno degli studi di sviluppo più interessanti e fuori dal coro che ci siamo sulla piazza.

