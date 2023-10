Migliori accessori Xbox Series X|S (ottobre 2023)

Xbox Series X e Xbox Series S sono le console next-gen di Microsoft: la prima è il gioiello di famiglia, la seconda invece è la sorellina più piccola che assicura prestazioni da next-gen in un corpo e un prezzo ridotti. Con Xbox Series X, Microsoft ha realizzato un vero e proprio capolavoro ingegneristico con la componentistica incastrata tra di essa, ma disposta di un ottimo sistema di dissipazione e una grande ventola collocata al di sopra. Minimal, elegante e di piccole dimensioni: Series X sembra un piccolo case, ma dal suo generoso peso, si può evincere quanto in realtà sia accattivante e grintoso il suo hardware. E perchè non sfruttare al meglio la nuova ammiraglia di casa Microsoft con i migliori accessori per Xbox Series X?

Ma come fare a scegliere i migliori accessori per Xbox Series X? Trattandosi di prodotti dai mille scopi diversi è ovviamente complesso, ma abbiamo comunque cercato di includere prodotti per ogni palato e necessità, oltre che una guida dopo l'elenco che vi aiuterà a fare mente locale. Spazio a disposizione, fine e, ovviamente, anche il budget: abbiamo pensato decisamente a tutto.

Prima di dare un'occhiata ai migliori accessori per potenziare al massimo la vostra postazione di nona generazione, avete già consultato la nostra guida sul come procedere per l'espansione della memoria di Series X qui trovate anche una guida apposita agli hard disk esterni per la console, mentre qui trovate gli HD per PS4 e Xbox One.

Come scegliere gli accessori per Xbox Series X

Se scegliere un controller, un volante o qualcosa di simile è un’esperienza che si basa soprattutto sulle caratteristiche di un dato prodotto, con la funzionalità di fondo che alla fine rimane la medesima in tutti i device di tale categoria, andare a scegliere un accessorio per Xbox Series non è la stessa cosa. Tra funzionalità e scopi differenti, infatti, oltre alla qualità intrinseca nel prodotto è necessario anche ben capire di cosa si è alla ricerca, onde evitare di fare qualche acquisto inutile. Proprio per aiutarvi in tale decisione abbiamo deciso di stilare di seguito qualche consiglio, che vi sappia aiutare ad orientarvi in questo mare magnum.

Quali sono le tipologie di accessori per Xbox Series?

C’è un vero armamentario utile per accompagnare le vostre console di nuova generazione. Non tutti hanno ovviamente lo stesso scopo, con un accessorio che può andare a ricoprire differenti funzioni, a partire da quella più meramente estetica fino ad arrivare all’aggiunta di qualche feature particolare alla nostra console. Prima di gettarci nei consigli più specifici, abbiamo quindi deciso di dividere i gadget e accessori per Xbox Series in 3 categorie per facilitarvi la ricerca e aiutarvi a trovare con più semplicità quello che state cercando.

Accessori di Supporto : in questa prima categoria rientrano naturalmente tutti quegli accessori pensati per supportare il giocatore a 360 gradi. Quindi il controller o il volante, ma anche le batterie (ricaricabili e non) fondamentali per le vostre partite. Se però non siete tipi da pile, per poi euro potete portare a casa lunghi cavi di ricarica che vi permettono di giocare senza mai pensare al termine delle batterie. Inoltre, per i giocatori che amano tenere sempre a portata di mano la propria collezione, abbiamo inserito anche una scheda di espansione della memoria che permette di archiviare in comodità tutti i giochi del pass senza appesantire il sistema.

: in questa prima categoria rientrano naturalmente tutti quegli accessori pensati per supportare il giocatore a 360 gradi. Quindi il controller o il volante, ma anche le batterie (ricaricabili e non) fondamentali per le vostre partite. Se però non siete tipi da pile, per poi euro potete portare a casa lunghi cavi di ricarica che vi permettono di giocare senza mai pensare al termine delle batterie. Inoltre, per i giocatori che amano tenere sempre a portata di mano la propria collezione, abbiamo inserito anche una scheda di espansione della memoria che permette di archiviare in comodità tutti i giochi del pass senza appesantire il sistema. Accessori di design : rientrano invece in questa seconda categoria tutti quegli accessori che servono a personalizzare la vostra console. Se volete rendere unico il monolito nero di Microsoft, sappiate che esistono numerose skin per la console dal design più disparato e che accontenta tutti i gusti. Queste cover adesive possono essere acquistate per pochi euro, sono un ottimo regalo per un appassionato e sono in grado di aggiungere un tocco di classe al vostro salotto.

: rientrano invece in questa seconda categoria tutti quegli accessori che servono a personalizzare la vostra console. Se volete rendere unico il monolito nero di Microsoft, sappiate che esistono numerose skin per la console dal design più disparato e che accontenta tutti i gusti. Queste cover adesive possono essere acquistate per pochi euro, sono un ottimo regalo per un appassionato e sono in grado di aggiungere un tocco di classe al vostro salotto. Gadget: nell'ultima categoria rientrano invece i gadget veri e propri, ovvero tutti quegli accessori Xbox che non hanno a che fare direttamente con la console. Vi è avanzato uno spazio in libreria? Non sapete cosa aggiungere alla vostra collezione di giochi? La vostra action figure di Master Chief si sente sola? Una lampada Xbox potrebbe essere quello che fa al caso vostro. Un oggetto che atmosfera, è bello da vedere ed è perfettamente in tema con la vostra passione Xbox.

Xbox Series: versioni e costo

Un aspetto da tenere ben in considerazione nella scelta dei migliori accessori per Xbox Series è come esistano due differenti console di ultima generazione in casa Microsoft: Xbox Series X e Xbox Series S. Come del resto anche per PlayStation 5, quindi, sono due le piattaforme di gioco sbarcate sul mercato poco più di due anni fa. Xbox Series X, la più performante venduta a 499 euro, è dotata di lettore Blu-Ray ed è stata pensata con il 4K in mente, mentre la piccola ma comunque potente Xbox Series S viene venduta a 299 euro, è sprovvista di lettore Blu-Ray e dà il massimo di sé in Full HD o Quad HD. Non fatevi in ogni caso spaventare da tale abisso di prezzo: qualsiasi gioco da qui a fine generazione che sarà giocabile su Xbox Series X lo sarà anche con Xbox Series S, sebbene come facilmente immaginabile data la mancanza di lettore su Series S i titoli su disco saranno utilizzabili solamente su Xbox Series X.

Ma come distinguere Xbox Series X da Xbox Series S? Fortunatamente è molto facile: oltre a costare la metà, Xbox Series S ha infatti una forma completamente differente rispetto alla sorella maggiore ed è un piccolo e carino parallelepipedo bianco, con una grossa griglia nera sulla sommità. Xbox Series X ha invece delle forme più squadrate e un colore nero, assomigliando a un piccolo ma imponente monolite. Series X, come precedentemente accennato, possiede inoltre a differenza di Series S un lettore Blu-Ray. Sebbene siano poi entrambe compatibili con tutti i giochi per Xbox Series, infine, Xbox Series X è decisamente più potente a livello tecnico di Xbox Series S, restituendo una qualità e solidità grafica spesso e volentieri maggiore. Se vi manca ancora la console potete trovarla su Amazon, sia Xbox Series X che la sua sorella minore. Potreste magari trovarle momentaneamente non disponibili, ma in tal caso basterà aspettare qualche giorno per poterle nuovamente acquistare.

Per quanto riguarda i migliori accessori per Xbox Series X e S è importante sottolineare come la differenza tra le due console sia nella maggior parte dei casi ininfluente, dato che cavi e device sono nella maggior parte dei casi compatibili con entrambe. Attenzione però nel caso vogliate acquistare qualcosa relativo al lettore Blu-Ray, dato che Series S ne è appunto sprovvista, o prodotti pensati esclusivamente per una singola console. Le skin che vi abbiamo proposto qui sopra, infatti, devono essere acquistate per la console in vostro possesso, dato che Xbox Series X e Xbox Series S hanno delle forme e dimensioni differenti.

Prezzo

Ultimo, immancabile, paragrafo in questa serie di consigli dedicata a quelli che sono i migliori accessori per Xbox Series non poteva che essere dedicato a quello che è il prezzo. Trattandosi di prodotti tra di loro molto differenti, che hanno le più diverse feature e funzionalità, è ovviamente complesso definire un buon range di prezzo, che può quindi passare da pochi euro a diverse decine. Nella stesura della lista di prodotti qui sopra abbiamo quindi cercato di inserire solo accessori e gadget validi e, soprattutto, dotati di un buon rapporto qualità-prezzo all’interno della loro categoria. Insomma, abbiamo cercato di aiutarvi a spendere il meno possibile senza assolutamente mettere in secondo piano la qualità.