Summer Game Fest, è ufficiale l’evento digitale estivo che “sostituisce” E3 2020

Con E3 2020 annullata per motivi ormai noti, erano in molti a chiedersi in che modo i grandi publisher avrebbero riorganizzato le loro strategie di comunicazione per poter comunque parlare al pubblico, alla community e ai consumatori.

Mentre si attendono conferme per eventi “indipendenti” delle singole aziende, ecco che Geoff Keighley ha appena annunciato il Summer Game Fest, un evento completamente digitale che si svolgerà fra maggio e agosto e sarà teatro di annunci, eventi in-game e demo giocabili gratuitamente su Steam e Xbox.

Il famoso conduttore ha parlato sul suo profilo di “Fase 1”, rendendo noti anche i vari publisher che prenderanno parte all’iniziativa. Di seguito l’elenco: 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projeck Red, Extremes, EA, Sony PlayStation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam, Warner Bros e Xbox Game Studios.

Si tratta di una lista di grande spessore, che è destinata comunque ad espandersi sempre di più. Il primo appuntamento del Summer Game Fest sarà il 7 maggio nell’Inside Xbox, momento nel quale sarà mostrato del gameplay esclusivo su Xbox Series X.

There are so many amazing @summergamefest events planned. The schedule launches soon on the website, and next Thursday @xbox will have a special inside Xbox Episode at 11 am ET / 8 am PT with Xbox Series X gameplay. pic.twitter.com/yGR35MW0bF

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 1, 2020