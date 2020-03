Gears 5, Title Update 5 in arrivo a breve

Microsoft e gli sviluppatori di The Coalition hanno annunciato un nuovo update per Gears 5, che arriverà in giornata. Stando a quanto dichiarato dai due team, l’aggiornamento Title Update 5 apporterà al titolo dei miglioramenti ai bot del multiplayer, risolverà diversi bug e crash, e nello specifico andrà a ritoccare alcuni aspetti della versione PC.

Addentrandosi nei dettagli, il Title Update 5 di Gears 5 migliorerà il comportamento e l’intelligenza dei bot del multiplayer ad ogni livello di difficoltà, pertanto, i bot non si muoveranno più allo stesso modo seguendo gli stessi percorsi, e saranno meno inclini ad accalcarsi o raggrupparsi, in modo tale da simulare un comportamento più naturale e ragionato. Oltretutto, i bot utilizzeranno meno freqeuntemente armi da lunga distanza in situazioni che non lo prevedono e viceversa, e infine tenderanno ad utilizzare i ripari molto più spesso.

Il Title Update 5 andrà a correggere anche la reazione delle mosse finisher sui nemici atterratti quando questi vengono uccisi corpo a corpo mentre si utilizza uno scudo di carne, oltre a risolvere un problema in cui a volte capitava che un giocatore si teletrasportasse dall’altro lato della mappa quando l’animazione di rimbalzo sul muro veniva interrotta; e non è tutto, risolverà anche un problema che poteva causare gravi correzioni del server, quando un giocatore si voltava di scatto o rotolava subito dopo che la mossa di copertura (ovvero quando ci si sposta da una copertura all’altra) veniva bloccata da un altro giocatore.

Come detto in precedenza, la patch mira ad implementare dei ritocchi specifici per la versione PC di Gears 5. Correggerà, ad esempio, un bug presente nella mappa l’Alveare, dove le luci si oscuravano eccesivamente rendendo la visione difficoltosa, assieme ad un bug legato al multigiocatore in schermo condiviso dove, impostando la qualità delle ombre dinamiche ad ultra, queste producevano un effetto di foschia nella visuale del secondo giocatore e in aggiunta, il tasto per tornare alla schermata precedente ora risponderà più velocemente all’input. Ricordiamo, per finire, che da oggi è disponibile anche la nuova modalità Gridiron.