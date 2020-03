Gears 5: annunciata la nuova espansione Gridiron

Gears 5, il titolo sviluppato dal team The Coalition, si aggiorna introducendo una serie di contenuti che faranno felice l’utenza. Stando a quanto comunicato dalla software house l’esclusiva di Microsoft introdurrà una nuova modalità chiamata Operazione 3: Gridiron che verrà rilasciata il 31 di marzo.

Nella modalità Gridiron gli utenti dovranno prelevare la bandiera situata sul campo da battaglia e portarla nel territorio nemico entro un tempo limite, chi riuscirà a portare a termine l’impresa segnerà per la propria squadra due punti vittoria, altri due punti segneranno l’eliminazione mentre se si terrà la bandiera oltre il tempo indicato verrà assegnato un solo punto. La prima squadra a totalizzare tredici punti segnerà la vittoria concludendo così la partita. Qui sotto potrete dare un’occhiata al trailer di lancio dell‘Operazione 3.

Con l’arrivo della nuova espansione in Gears 5 verranno introdotti anche i personaggi classici della vecchia saga di Gears con tanto di divise ufficiali. Per la squadra Heroes arriveranno: Cole Train, Cole e Clayton Carmine; mentre nella squadra delle locuste ci saranno la Regina Myrrah e la Guardia Theron.

Questi personaggi saranno accessibili per tutti i giocatori è potranno essere utilizzati nelle modalità Gridiron. Oltre al loro ingresso il team ha annunciato che in Gears 5 arriverà anche una nuova mappa chiamata Pahanu, una giungla con al suo centro una palude aperta.

In aggiunta a questi contenuti verrà introdotto un nuovo Tour of Duty che implementerà delle nuove ricompense come: skin per armi, espressioni e delle nuove esecuzioni. Ci saranno anche dei nuovi obbiettivi Xbox che verranno monitori in base alle statistiche precedenti, la lista completa sarà rilasciata il 30 di marzo.

Infine, la software house di Gears 5 ha fatto sapere che il titolo continuerà ad essere supportato ancora per qualche tempo. Inoltre sapevate che il gioco è riuscito a superare i 100fps su Xbox Series X? In attesa del rilascio dell‘Operazione 3: Gridiron vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per tutte le informazioni a riguardo.