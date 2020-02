GeForce Now, oltre un milione di nuovi utenti si è iscritto alla piattaforma

Ottime notizie per GeForce Now: il servizio di Nvidia ha fatto segnare negli ultimi giorni oltre un milione di nuovi utenti. Dei numeri decisamente ragguardevoli, che certificano ancora una volta un interesse sempre maggiore per quello che è il cloud gaming da parte di una frangia sempre più corposa di utenti.

La celebre società, conosciuta soprattutto per le sue schede grafiche, ha infatti esultato così sul proprio blog: “Oltre un milione di nuovi giocatori si è iscritto al nostro servizio attraverso un piano gratuito o facendo un upgrade all’iscrizione da fondatore, che ricordiamo contenere una prova gratuita da 90 giorni.”

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Nvidia GeForce Now è un servizio di gaming in streaming che ci permette di giocare in remoto a titoli che già possediamo nelle nostre librerie di Steam, Epic Games Store, uPlay e Origin, il tutto anche su dispositivi che non raggiungono i requisiti minimi dei titoli in questione. Proprio nella possibilità di giocare ai titoli già posseduti dall’utente su altre piattaforme è da ricercare la principale differenza con Google Stadia, altro servizio di gaming in streaming attualmente in circolazione.

GeForce Now è quindi un servizio decisamente valido. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “GeForce Now è tanto grezzo nella sua interfaccia utente – dove, ne siamo certi, Nvidia metterà mano nei prossimi mesi – quanto è stabile il suo streaming. I cinque anni di test tra beta chiuse e aperte hanno senza dubbio aiutato a portare, oggi, un servizio maturo e rodato, capace di competere – se non superare, per certi versi – le altre soluzioni presenti sul mercato come PlayStation Now e Google Stadia. Con il valore aggiunto che i giochi non devono essere (ri)comprati.”