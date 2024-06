Genshin Impact: i codici da riscattare a giugno 2024, tante Primogemme!

Raccogliere Primogemme e Mora in Genshin Impact può comportare molto sforzo. Fortunatamente, lo sviluppatore Hoyoverse offre periodicamente regali sotto forma di codici riscattabili per ottenere gratuitamente queste risorse. È importante, però, riscattare questi codici il più presto possibile poiché rimangono validi solo per un periodo limitato.

I codici di Genshin Impact vengono distribuiti regolarmente, apparendo spesso durante gli aggiornamenti video di Hoyoverse, che dettagliano le novità in arrivo nel gioco free to play. Possono anche essere lanciati per celebrare traguardi importanti o in coincidenza con nuovi eventi di Genshin Impact, come nel caso di questo mese, offerti in occasione dell'uscita dell'aggiornamento 4.7. Di seguito, dunque, sono elencati tutti i codici attivi per giugno 2024, i premi che offrono, come riscattarli e dove cercare ulteriori informazioni.

Genshin Impact: i codici esclusivi per giugno 2024

Ecco tutti i codici attivi Genshin Impact a giugno 2024:

ULEP3495428K – 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

RERBFT39544D – 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

MLEA572X2UHK – 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

PZFUH5GIP9UF – 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

XQECMR9IIJ46 – 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

RTJUSHTAL9 – 60x Primogems, 5x Esperienza per Avventurieri

CA3BLTURGH9D – 60x Primogems, 5x Esperienza per Avventurieri

GENSHINGIFT – 50x Primogems, 3x Saggezza dell'Eroe

FBJCMYSXCBT5 - 60x Primogems, 5x Esperienza per Avventurieri

XEZAXRS88R5G - 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

DSXY15NL247E - 10,000 Mora, 10x Esperienza per Avventurieri, 5x Minerale di Miglioramento Fine, 5x Noodles di Pesce Saltati, 5x Pollo al Chili di Jueyun

Come riscattare i codici di Genshin Impact?

Riscattare i codici più recenti è un processo semplice. Ecco come fare:

Crea il tuo personaggio. Raggiungi il livello dieci di Avventura. Visita la pagina di riscatto codici di Genshin Impact mentre sei collegato con il tuo account. Copia e incolla il codice dalla lista sopra. Dopo aver riscattato il codice, riceverai i tuoi regali tramite il sistema di posta in-game.

Che cosa sono i codici di Genshin Impact?

I codici di Genshin Impact sono regali utili da parte dello sviluppatore Hoyoverse che offrono ricompense in-game come Primogems gratuiti, Mora, Saggezza dell'Eroe, Esperienza per Avventurieri, e altro ancora. Come spiegato in precedenza, devi riscattare questi codici per sbloccare i loro vantaggi prima che scadano, quindi non perdere l'occasione!

Come ottenere più codici di Genshin Impact?

Il modo migliore per ottenere altri codici di Genshin Impact è controllare questa pagina regolarmente. Nuovi codici di Genshin Impact non sono frequenti, ma solitamente appaiono durante le dirette degli aggiornamenti del gioco. Inoltre, consigliamo di seguire gli account ufficiali di Genshin Impact su Twitter, Twitch e YouTube per le ultime notizie.