Ghost of Tsushima a breve su PC? La nuova cover del gioco lo fa pensare

Ghost of Tsushima è stata una delle ultime esclusive Sony ad arrivare su PlayStation 4. L’ultima opera targata Sucker Punch ha fatto sperimentare il team americano con un gioco dalle fortissime influenze orientali. Il tutto è riuscito perfettamente, con il gioco che ha ottenuto grandi elogi sia da parte del pubblico che dalla critica. Ora, stando ad un nuovo indizio scovato sulle nuove copertine del gioco, i giocatori stanno cominciando a pensare che il titolo sia in arrivo su PC.

Non è più una novità che Sony sta facendo uscire le proprie esclusive anche su PC. Death Stranding, Horizon Zero Dawn e Days Gone sono alcuni degli esempi più recenti, e a quanto pare il prossimo titolo targato PlayStation Studios in arrivo su PC potrebbe essere Ghost of Tsushima. L’indizio lo possiamo scovare sulla nuova cover art del gioco Sucker Punch che si può vedere tranquillamente in rete, sulla quale è completamente scomparsa la dicitura “Only on PlayStation”.

Come hanno fatto già notare alcuni appassionati, Sony aveva precedentemente rimosso la dicitura Only on PlayStation anche sulle cover dei giochi PS4 Days Gone e Horizon Zero Dawn, poiché entrambi i giochi erano destinati ad arrivare in breve tempo anche su PC, il che potrebbe indicare che anche Ghost of Tsushima potrebbe essere il prossimo titolo esclusivo PlayStation 4 a diventare disponibile anche per i giocatori PC.

Al momento Sony non ha confermato ne smentito l’arrivo di Ghost of Tsushima su PC. C’è da sottolineare che anche le i più recenti Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Sack Boy a Big Adventure non hanno cover provviste di della dicitura “Only on PlayStation”, e parliamo di due titoli che ad oggi non sono mai usciti in versione PC.