Ghost of Tsushima per PC è già un best seller su Steam

Dopo aver appassionato migliaia di utenti PlayStation e fatto incetta di premi ai Game Awards, Ghost of Tsushima ha finalmente fatto il suo debutto nella versione PC su Steam, portando con sé tutte le migliorie della versione Director's Cut precedentemente rilasciata per PS5. Questa versione include non solo contenuti aggiuntivi ma anche migliorie tecniche adatte alle specifiche dei PC, tra cui impostazioni grafiche avanzate e un ampio supporto per schermi ultrawide, oltre a tecnologie che incrementano le prestazioni come NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.

Il titolo si è rapidamente posizionato al vertice della classifica dei giochi più venduti su Steam, superando altre novità del panorama videoludico come Hades 2 e Helldivers 2, così come titoli free-to-play di grande calibro quali Counter-Strike 2 e Destiny 2. Nella giornata di ieri, Ghost of Tsushima ha registrato un'affluenza elevata, con punte di 57,707 giocatori attivi, cifra destinata ad aumentare significativamente nei periodi di punta e durante il fine settimana.

La narrativa di Ghost of Tsushima segue le vicende di Jin Sakai, un samurai che difende l'isola giapponese di Tsushima dall'invasione mongola. Il gioco ha riscosso grande successo su PlayStation 4 e successivamente su PS5 con l'edizione Director's Cut, apprezzata sia per il sistema di combattimento coinvolgente sia per le impressionanti qualità visive e narrative.

Tuttavia, non è filato tutto liscio nelle prime fasi di lancio del gioco su PC. Pochi giorni prima del rilascio, Ghost of Tsushima è stato rimosso da Steam in oltre 170 paesi. I preordini effettuati da queste regioni sono stati rimborsati da Valve, che ha indicato come causa della rimozione la richiesta, da parte dell'editore, di creare un secondo account per poter accedere a parti del gioco — un account che non può essere creato nei paesi in cui è stato rimosso. Questo si riferisce agli account del PlayStation Network (PSN), disponibili solo in 70 paesi.

Questo incidente ha generato varie speculazioni sulla responsabilità della decisione, sebbene manchi ancora una comunicazione ufficiale da parte di Sony o Valve. Nonostante ciò, Ghost of Tsushima si è guadagnato un posto di rilievo su Steam, oscillando tra recensioni "Miste" e "Molto positive", con una percentuale attuale del 79% di recensioni positive: un risultato che sottolinea la qualità del porting, nonostante le polemiche.

Il gioco è ora disponibile su Steam in numerose regioni, Italia compresa, e offre agli appassionati di PC gaming l'opportunità di vivere l'avventura di Jin Sakai e di esplorare la ricca ambientazione storica dell'isola di Tsushima con una qualità grafica ottimizzata e ulteriori funzionalità tecniche.