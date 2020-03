Ghost Recon Breakpoint: trailer per l’evento a tema Splinter Cell

Ubisoft ha recentemente reso pubblico il trailer di Stato Profondo, evento dedicato a Splinter Cell che inizierà domani 24 marzo su Ghost Recon Breakpoint. Grande ritorno quello di Sam Fisher, come era stato annunciato la settimana scorsa. L’evento come già annunciato dalla casa produttrice si baserà su tre punti focali:

Scoprire nuovi elementi sulla trama dell’avventura mentre si combatta assieme a Sam Fisher

Provare la nuova modalità di gioco immersiva, la Ghost Experience

Scoprire due nuove classi, delle nuove mappe PVP e nuovi gadget

La Ghost Experiencer, o modalità immersiva come la chiamano a casa Ubisoft, renderà il gameplay più realistico, basato principalmente sull’aspetto survival del gioco.

Sam Fisher ha già avuto dei trascorsi con l’unità dei Fantasmi della serie Recon, già una volta aveva infatti collaborato con loro in un evento simile a questo in Ghost Recon Wildlands. Il video – che ci mostra molto poco – sostanzialmente ci annuncia le introduzioni di nuovi elementi di gioco: armi, occhialini, attrezzature e veicoli saranno solo la punta dell’iceberg.

L’avventura di Ghost Recon Breakpoint si svolge all’interno di un arcipelago, Auroa, pieno di insidie e misteri, ingredienti perfetti per gli amanti della saga che vede come nemici principali i Lupi: ex militari mercenari al soldo del colonnello Cole D. Walker. Inoltre, oltre alla modalità single player, è presente anche una coop mode da poter giocare insieme ad altri tre player. La seconda campagna ci vedrà impegnati nella ricerca di una tecnologia di droni illegali: l’esperienza è oramai alle porte ed introdurrà la classe dell’Echelon.

Echelon è la nuova classe che ha come punti di forza “l’infiltrazione e la furtività letale”, essa rimarrà esclusiva per i possessori di Season Pass per una settimana. Al termine del periodo di esclusività tutti gli altri giocatori vi avranno accesso.