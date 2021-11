Skyrim Anniversary Edition: in arrivo una patch per correggere un grave bug

A pochi giorni dal lancio dell’Anniversary Edition di The Elder Scrolls V Skyrim, molti giocatori si sono accorti che certe cose non cambiano proprio mai. Esattamente come nella versione originale del gioco uscita dieci anni fa, anche in questa versione celebrativa del classico Bethesda non mancavano i tanto leggendari bug. Fortunatamente la compagnia si è accorta subito che qualcosa non andava come previsto, e ha annunciato da poco l’arrivo di una patch correttiva.

Dopo il lancio della Skyrim Anniversary Edition lo scorso 11 novembre, molti giocatori hanno cominciato a segnalare una serie problemi relativi a un grave bug che porta ad una schermata nera durante il caricamento di un file di salvataggio. Questo problema, inizialmente, è stato segnalato da una serie di giocatori che hanno usato delle mod nel gioco, ma ben presto il bug si è esteso anche a chi non stava utilizzando alcuna mod.

In queste ore Bethesda ha dichiarato di essere a conoscenza dei numerosi bug e che sta lavorando a una soluzione. “Siamo a conoscenza dell’errore riscontrato da alcuni giocatori PS4 e del problematica dello ‘schermo nero. Il team sta già lavorando a una soluzione per questi problemi. Ci vuole un po’ più di quanto vorremmo, ma speriamo di risolverli il prima possibile”.

Bethesda ha poi affermato che la patch attualmente in lavorazione dovrebbe essere pronta per essere inserita nel gioco all’inizio della prossima settimana. Incrociamo le dita e speriamo che il tutto possa risolversi in così poco tempo.