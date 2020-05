Giochi gratis PC: due nuovi titoli regalati da Steam

Aspettando i nuovi giochi gratuiti della settimana dell’Epic Games Store, il negozio digitale di Valve ha deciso di regalare una coppia di giochi gratis per PC riscattabili su Steam. Grazie a queste continue iniziative da parte di editori e publisher, i videogiocatori stanno mettendo da parte un gruzzoletto di titoli niente male, con all’interno diversi generi e tipologie di produzioni che vanno dai tripla A ai videogiochi indipendenti.

Il primo dei due nuovi regali proposti da Steam è Showdown Bandit, titolo del 2019 sviluppato dallo studio indipendente Kindly Beast. Shwodown Bandit si distingue da un lato artistico molto ispirato che mette i giocatori nei panni di una marionetta intenta ad esplorare i palcoscenici abbandonati di un vecchio show per bambini. Le forme più giocose dei personaggi si fondono alle atmosfere horror nel primo dei due titoli regalati da Steam.

Per riscattare a costo zero il secondo titolo, ossia Evil Genius, sarà necessario attuare qualche passaggio in pià. Nonostante il titolo vcerrà aggiunto alla propria libreria Steam, si dovrà passare prima per il sito di Rebellion, dove gli interesati dovranno crearsi un account al sito del publisher e poi colegarlo al proprio account di Steam. Fatto ciò si avrà la possibilità di ottenere gratuitamente Evil Genius, il noto gestionale che vi darà il compito di creare un covo di geni del male e di conquistare il mondo con mezzi meschini e scellerati, il tutto infarcito da un mood demenziale e sempre sopra le righe.

Questi sono i due nuovi giochi gratis per PC che Steam ha reso disponibili in questo periodo; cosa ne pensate dei giochi regalati? Avete intenzione di riscattarene uno dei due o entrambi? Dateci sapere la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.