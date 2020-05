Gioco PC gratis: videogame in regalo da 11 bit studios, ecco come ottenerlo

La quarantena sta diventando sempre meno restrittiva e molti di noi possono finalmente uscire un po’ più spesso, ma siamo certi che molti appassionati di videogame vogliamo comunque continua a stare in casa per divertirsi con i propri titoli preferiti. In questa primavera, però, molti giochi sono stati rimandati e quindi qualcuno potrebbe trovarsi a corto di titoli da giocare. Come risolvere? Con qualche nuovo gioco PC gratis. In queste ultime ore 11 bit studios sta facendo un regalo a tutti gli appassionati.

Il team ha infatti creato una propria newsletter, perfetta per essere sempre aggiornati sulle ultime novità dello studio. Perché iscriversi? Oltre alla volontà di essere informati e di supportare 11 bit, c’è un motivo in più: iscrivendosi si ottiene un gioco PC gratis. Il tempo limite è il 6 giugno 2020, quindi c’è tutto il mese per farlo. Fortunatamente possiamo fare con calma in quanto al momento della scrittura il sito della newsletter non funziona: le richieste sono state così elevate da sconfiggere i server del team.

Hello, Fam! 👋 We've just launched our Newsletter! Be the first to get all the vital info on our titles! And if you sign up now, there might be a free game waiting in your inbox*.👀 ✉️ Sign up here: https://t.co/4UD70MfV7B *the free game offer lasts till the 6th of June, 2020. pic.twitter.com/baWm8LG79A — 11 bit studios (@11bitstudios) May 6, 2020

Come già detto, però, non disperiamo: basterà probabilmente attendere alcune ore o al massimo fino alla giornata di domani per poter accedere al sito, iscriversi alla newsletter e ottenere così un gioco gratis. 11 bit ci informa che potrebbe comunque volerci un poco prima di riceverlo, poiché la riserva di codici disponibili è stata prosciugata immediatamente: in ogni caso, assicura che tutti riceveranno i propri codici, in quanto il loro sistema segnala in modo chiaro chi li ha ottenuti e chi no. Nel peggiore dei casi si dovrà attendere un po’ più del previsto.

Non abbiamo avuto modo di iscriverci, quindi non sappiamo esattamente quale sia il gioco PC gratis regalato da 11 bit, ma parliamo di un editore che ha pubblicato opere di alto livello com Frostpunk, Children of Morta, Moonlighter, This war of mine e vari altri titoli molto amati dal pubblico.