Giochi gratis PC: in regalo un’avventura sui viaggi nel tempo

In attesa di poter mettere le mani sul prossimo titolo gratuito proposto dall’Epic Game Store, la mattinata si apre con un fantastico regalo che ci viene offerto dal sito di Indiegala. Non è affatto la prima volta che il noto sito videoludico regala una serie di giochi gratis per PC, e siamo sicuri che il titolo donato oggi non sarà affatto l’ultimo della lista. A goderne siamo noi appassionati che, nel tempo, siamo riusciti a costruirci una vero e proprio vault ricco di esperienze regalate dalle varie compagnie e store digitali.

Il gioco gratis regalato a partire da questa mattina è Stranded in Time, un’avventura grafica punta e clicca che ci rimanda direttamente all’epoca d’oro di questo tanto amato genere videoludico. L’opera sviluppata da DQ Team in collaborazione con Hidden Hallow Studio, vuole darci più di un assaggio del classico stile di gioco punta e clicca, portandoci ad esplorare un mondo stracolmo di misteri ed enigmi da risolvere.

Grazie ad un’aspetto grafico che riporta all’occhio molti dei racconti in stile graphic novel, l’avventura che vivranno i giocatori in Stranded in Time saprà offrire un’esperienza rilassata in un’affascinante storia ricca di tematiche di fantascienza. Risolvere enigmi, esplorare luoghi, cercare i vari oggetti chiave per avanzare, saranno tutte azioni da compiere per aiutare Olivia, la protagonista del gioco, ad arrivare alla soluzione finale di un mistero affascinante ed inaspettato. Potete riscattare Stranded in Time a questo indirizzo.

Stranded in Time è un ottimo titolo per cominciare questo giovedì ricco di giochi gratis per PC da riscattare. Vi ricordiamo, infatti, che intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio verrà attivata la possibilità di riscattare a costo zero un nuovo gioco dall’Epic Games Store, non fatevi sfuggire l’occasione di ingrandire la vostra collezione di titoli per PC.