Pac Man 99: annunciato il battle royale gratuito per Nintendo Switch

Completamente a sorpresa, proprio in questi minuti, Bandai Namco ha annunciato un nuovo e strepitoso titolo dedicato alla pallina gialla più famosa di sempre: Pac Man. A partire da oggi, tutti gli abbonati al servizio online di Nintendo Switch possono scaricare gratuitamente Pac Man 99, il battle royale dedicato al famoso franchise. Come successo con Tetris 99 ed il più recente Super Mario 35, questo ultimo progetti si struttura nello stesso modo, vale a dire rimanere l’ultimo in gara e diventare il “Pac One” come suggerisce anche il trailer che vi lasceremo alla fine di questa notizia.

Pac Man 99 si comporta come qualsiasi battle royale che abbiamo conosciuto in questo periodo. Ci sfideremo con altre 98 persone cercando di sopravvivere ai terribili attacchi da parte loro usando contromosse per evitare di essere eliminati. Quello che dovremo fare è semplicemente giocare all’opera uscita nel 1980, infastidendo gli altri utenti inviando nelle loro partite ogni tipo di ostacolo.

Ogni fantasmino che riusciremo a “mangiare” verrà inviato in automatico nelle partite degli altri giocatori. Come suggerisce il breve filmato, la chiave della vittoria è formata dai “fantasmi dormienti”. Questi se verranno raccolti formeranno un trenino di fantasmi, potete già immaginare il loro utilizzo nel caso riuscirete a fare una combo grazie a questa mossa.

Insomma, se siete fan della gloriosa opera giapponese e volete sfidare utenti da tutto il mondo Pac Man 99 è il gioco che fa per voi. Il titolo può essere inoltre personalizzato con una serie di temi dedicati con DLC a pagamento. Al momento non è ancora disponibile dalle nostre parti, è molto probabile che ciò avvenga durante la giornata odierna. Vi ricordiamo ancora una volta che il gioco è in esclusiva per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.