Giochi Gratis PC, Prime Gaming regala 5 incredibili titoli

Dite la verità, li aspettavate anche voi vero? Finalmente quel momento è arrivato e anche i giochi gratis di Amazon Prime Gaming sono arrivati. Dopo il giorno di ritardo di quelli del Playstation Plus, che potete comodamente controllare qui, anche quelli inclusi con l’abbonamento Prime sono stati svelati dal colosso dell’e-commerce. Nel mese di Novembre sembra proprio che non si baderà “a spese” e ci spetteranno davvero alcuni titoli niente male. Tanta varietà e anche tanta qualità. Prima di tutto, se ancora non lo avete fatto vi consigliamo anche di recuperare il riassunto dello State of Play di ieri sera. Ora immergiamoci completamente nei titoli gratuiti del prossimo mese.

Come sempre, vi ricordiamo che queste promozioni dureranno solo per il mese di Novembre e per accedere ai giochi gratis sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime,magari anche utilizzando il mese di prova. I titoli messi in regalo questo mese sono molteplici. Partiamo da Dragon Age Inquisition, il celebre RPG di Bioware che ha anche segnato una pausa per la serie classica e che ha aperto un nuovo mondo a tantissimi nuovi giocatori. Un altro dei grandi titoli presenti per questo mese, sarà Control. Non l’edizione “base”, ma vi spettarà proprio l’Ultimate Edition.

Cosa comprende? Tutti i DLC usciti per il titolo, ovvero The Foundation e AWE. Non dovete quindi assolutamente lasciarvi scappare questi due titoli per nulla al mondo. Segnatelo sul calendario, sull’agenda o ovunque vogliate! Ma non è finita qui! Vi spetterà anche Rise of The Tomb Raider questo mese, un buon modo per iniziare Novembre alla grande insomma.Non è finita qui, perché il mese sembra essere proprio ghiotto, difatti saranno presenti anche altri titoli seppur “minori” rispetto alle produzioni appena citate.

Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2 e Secret Files: Sam Peters. Se siete alla ricerca di giochi gratis per il vostro PC, questo mese avrete sicuramente tanto da fare. Fateci sapere poi se riscatterete tutto o se già avete tutti i titoli che verranno regalati.