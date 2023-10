Giochi per Halloween, Epic Games regala Evil Within 2

Che Halloween sarebbe senza un bellissimo horror da giocare? Su Xbox Game Pass è arrivato da poco Dead Space Remake e anche il nuovissimo Alan Wake 2 non scherza. Per chi, invece, non ha voglia di spendere soldi e desidera un titolo interessante per passare la notte più "terrificante" dell'anno, il nostro suggerimento è di optare per The Evil Within 2 di Tango Gameworks, ora gratis su Epic Games Store.

Il titolo è presente anche su Game Pass, ma se non siete iscritti all'abbonamento e desiderate comunque giocarlo gratuitamente, questa rimane sicuramente un'occasione ghiotta.

Di seguito potete trovare il link per il download. Per scaricarlo basta essere iscritti gratuitamente al noto client di Epic Games. Vi ricordiamo che avete dei giorni limite per riscattarlo, quindi non lasciatevi sfuggire l'occasione.

Per chi non lo conoscesse, The Evil Within 2 è un videogioco survival horror sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks. È stato rilasciato nel 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il gioco è ambientato in un mondo surreale, in cui dovrete assumere il ruolo di Sebastian Castellanos, un detective tormentato in cerca di sua figlia scomparsa in una realtà distorta e caotica. L'obiettivo principale del gioco è esplorare un mondo aperto, risolvere enigmi, combattere contro orribili creature e gestire le risorse per sopravvivere.