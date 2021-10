State of Play: tutti i giochi PS5 e PS4 annunciati durante l’evento del 27 ottobre

Dopo essere stato annunciato solamente qualche giorno fa, questa sera è andato in onda un nuovo State of Play tutto dedicato ad una serie di nuovi giochi in arrivo da qui ai prossimi mesi su PS5 e PS4. L’evento Sony si è concentrato principalmente sugli studi terze party, svelandoci sia succose novità che gradisissimi ritorni.

State of Play: i giochi PS5 e PS4 dell’ultimo evento

Deathverse Let it Die

Lo State of Play si apre con Deathverse Let it Die, un titolo multilpayer che si è presentato con un filmato a dir poco folle e frenetico. Tanti personaggi con armi diverse si scontreranno senza esclusione di colpi su Ps5 e PS4 a partire dall’anno prossimo.

We Are OFK

Passiamo ad una presentazione metanarrativa con protagonista We Are OFK un coloratissimo titolo che mischia il tema musicale ad una narrazione suddivisa in cinque episodi ricchi di interazioni musicali unici e colpi di scena.

Bugsnax the Isle of Bigsnanx

Bugsnax è stato uno degli indie più particolari e sorprendenti dell’anno scorso, e in questo State of Play abbiamo assistito all’annuncio del DLC gratuito The Isle of Bigsnax. Preparatevi a catturare nuove strambe creature a forma di cibi sempre più assurde, personalizzando nel frattempo la vostra nuova base operativa.

Five Night at Freddy’s Security Breach

Torna a mostrarsi Five Night at Freddy’s Security Breach, il nuovo titolo che promette di portare la famosa saga horror ad un nuovo livello. I nuovi animatronics spaventosi vi faranno compagnia in questo nuovo trailer perfettamente contestualizzato in pieno periodo Halloween.

Death’s Door

Uscito qualche mese fa su PC, Death’s Door arriverà molto presto anche su PS5 e PS4. Il nuovo action dai creatori di Titan Souls arriverà sulle console Sony a partire dal prossimo 23 novembre, e il nostro consiglio è quello di non farselo scappare per nessuno motivo.

Kartrider Drift

Kartdriver Drift si presenta con un trailer simpatico, svelandoci un titolo free-to-play di kart che, ovviamente, fa il verso al capostipite del genere di corse arcade Mario Kart.

The King of Fighters XV

Mentre ci avviciniamo al lancio di The King of Fighters XV, il nuovo capitolo della storica saga picchiaduro nipponica si presenta con un trailer anche in questo State of Play, mostrandoci anche la lottatrice Dolores.

First Class Trouble

Among Us ha creato un filone, e First Class Trouble ha intenzione di prendere a piene mani dalla struttura del party game che mette i giocatori gli uni contro gli altri in un ambientazione tridimensionale dal forte stile vintage.

Star Ocean the Divine Force

L’annuncio che nessuno si aspettava, Star Ocean The Divine Force riporta in vita la saga dopo un capitolo uscito nella scorsa generazione. Un trailer ricco di pathos ed epica, ma che lascia gli appassionati della saga appesi con una data di lancio generica che rimanda al 2022.

Little Devil Inside

Annunciato ormai quasi un anno fa, Little Devil Inside torna finalmente a mostrarsi, dopo che moltissimi appassionati l’hanno richiesto a gran voce. Il titolo sembra una vera e propria perla, e il nuovo filmato, ricco di un’incredibile varietà di nuove situazioni, non ha fatto altro che convincermi maggiormente della bontà e del forte carattere unico dell’esperienza.

Con Little Devil Inside si è chiuso anche quest’ultimo State of Play dedicato alle future produzioni in arrivo su PS5 e PS4 da qui ai prossimi mesi. Qual è stato l’annuncio che ha saputo colpirvi di più tra quelli mostrati questa sera?