Giochi gratis: Sony non si ferma, 10 nuovi titoli con Play At Home

Pensavate che l’iniziativa di Play at Home fosse finita? E invece non avete ancora visto nulla, proprio in questi minuti sul blog Playstation è comparsa una lista corposa di nuovi giochi gratis che sarà possibile scaricare a partire da questo mese. Vi ricordiamo che l’anno scorso l’iniziativa aveva riscosso un ottimo successo, e lo scorso mese anche grazie ad un titolo come Ratchet e Clank la cosa si è ripetuta. Visto il successo è molto probabile che in Sony si siano dati un pizzico sulla pancia e abbiano stilato una corposa lista di giochi gratis che arriveranno su console nel prossimo futuro. Nella fattispecie si parla da qui fino a maggio.

All’interno di questa lista trova spazio anche un titolo AAA sorprendente, ovvero Horizon Zero Dawn. Il titolo verrà infatti regalato nella sua versione “Complete Edition” a partire dal prossimo 20 Aprile 2021. La versione che potrete scaricare sarà quella comprensiva di DLC e contenuti aggiuntivi. Ovviamente vi consigliamo caldamente di farlo, dato che si tratta di un occasione più che ghiotta soprattutto se avete l’intenzione di riprendere la saga su PS5 con il prossimo capitolo della serie in sviluppo.

A partire dal 26 Marzo sarà invece possibile scaricare tantissimi altri titoli dell’ambiente Indie o AA. Tra questi troviamo Abzu, Enter The Gungeon, Rez Infinite, the Witness. Inoltre sarà possibile anche avere gratuitamente dei titoli pensati appositamente per il visore VR. Tra di questi troviamo: Astrobot Rescue Mission (che vi consigliamo di giocare assolutamente), Moss, Thumper e Paper Beast. Il tutto sarà disponibile al download fino al 23 Aprile, quindi segnatevi bene le date sul calendario!

Di conseguenza questa sembra essere un po’ una risposta alla potenza di fuoco di Xbox delle ultime settimane. Anche se da parte sua Sony ha comunque un ottimo comparto di esclusive di tutto rispetto che sicuramente darà un ampio respiro di nuova generazione. Se solo pensiamo al prossimo God of War, o al più vicino Ratchet & Clank Rift Apart, di cosa da giocare ne abbiamo tante su PS5 per questi prossimi mesi. Cosa accadrà quindi prossimamente? Staremo a vedere, aspettando qualche nuovo annuncio.