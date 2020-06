Giochi gratis PC: Steam regala un gioco a tempo limitato

Non c’è solo Epic Games Store a dare costantemente nuovi giochi gratis con cui far divertire i giocatori, ma anche altri store digitali come Steam e GOG continuano ad offrire ai propri utenti qualche titolo a costo zero da aggiungere alle loro librerie virtuali. Questo è nuovamente il caso della piattaforma di Valve, che ha deciso di regalare un nuovo gioco per un periodo di tempo limitato.

Questa volta parliamo di The Uncertain: Last Quiet Day, un titolo che poggia le proprie basi su un’esperienza prettamente narrativa, in cui il giocatore vestirà i panni del robot RT-217NP e verrà immerso all’interno di un mondo postatomico. Lo scopo sarà quello di svelare i vari misteri che sono stati celati al protagonista, tutto tramite la risoluzione di alcuni enigmi e delle fasi di dialogo con scelte multiple.

Come accennato poco prima, gli utenti di Steam hanno un periodo di tempo limitato per aggiungere alla propria libreria questo nuovo gioco gratis. L’offerta terminerà domani 9 giugno alle ore 19:00. Se siete interessanti quindi, avete poco più di ventiquattro ore per far vostro questo ennesimo titolo regalato dalla piattaforma Valve.

The Uncertain: Last Quiet Day avrà anche un sequel che si chiamerà The Uncertain: Light At The End, che al momento è ancora in sviluppo ma stando allo studio vedrà la luce entro la fine del 2020. Cosa ne pensate di questo nuovo regalop proposto da Steam? Riscatterete questo titolo dalla forte componente narrativa?