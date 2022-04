Oltre al gioco multiplayer ambientato nell’universo di Wolfenstein, su Steam sono disponibili due ulteriori giochi gratis PC. Il Babbo Natale dei videogiochi questa volta veste i panni di Bethesda, che ha deciso di pubblicare una serie di titoli su Steam appartenenti all’epoca passata della serie The Elder Scrolls.

I giochi gratis PC di cui parliamo sono The Elder Scrolls: Arena e The Elder Scrolls II: Daggerfall. Se siete amanti della serie ovviamente conoscerete già i titoli, ma in caso contrario ci pensiamo noi a spiegarvi un po’ di storia collegata ai due capitoli. Arena è il primo titolo della serie, lanciato nel 1994 in tutto il mondo e sviluppato e pubblicato direttamente da Bethesda Softworks. Daggerfall è invece il secondo capitolo, che debuttò appena due anni dopo, nel 1996. Due giochi che hanno fatto la storia della serie e che hanno contribuito a forgiare il brand di The Elder Scrolls e soprattutto hanno dato inizio al fenomeno che oggi conosciamo tutti quanti.

Entrambi i titoli, ovviamente, sono ben distanti dagli action RPG a mondo aperto che conosciamo oggi. I due giochi sono infatti figli di un passato non troppo recente. Non aspettatevi dunque nessun tipo di grafica moderna o anche la traduzione in italiano: l’esperienza di gioco è pari all’originale, non trattandosi appunto di un remake o di una rimasterizzazione. Potete scaricare Arena visitando questo indirizzo, mentre Daggerfall è riscattabile qui.

I due giochi sono comparsi nella giornata di ieri su Steam e resteranno gratuiti per sempre. Al momento, infatti, sono indicati come Free-to-Play, senza nessuna comunicazione su una eventuale scadenza della promozione. Se i due giochi sono però troppo distanti da voi, vi invitiamo a dare uno sguardo ai nuovi titoli di Epic Games: sullo store gestito dai creatori di Fortnite sono infatti disponibili due giochi decisamente interessanti, di cui trovate i dettagli a questo indirizzo.