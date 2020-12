Giochi gratis PC, Ubisoft regala titoli per questa settimana

Siete in vena di regali? Natale è alle porte ma qualcuno ha deciso di anticipare la sera della vigilia ad oggi. Ubisoft infatti ha aperto il sito dedicato alle vacanze di natale 2020 con tantissime sorprese dedicate soprattutto ai giocatori PC. A partire da oggi fino al prossimo 19 Dicembre ogni giorno verranno messi a disposizione Giochi gratis per PC e contenuti esclusivi per i titoli del momento. Se seguite questo link potrete tranquillamente già avere accesso al contenuto messo gratuitamente oggi dedicato ad Assassin’s Creed Valhalla.

Invece se volete recuperare tutti i prossimi giorni vi consigliamo di impostarvi dei promemoria e salvarvi la pagina dedicata di Ubisoft. Riscattare i giochi gratis sarà molto semplice, basterà seguire questi semplici passi:

Visitare il sito;

Selezionare Registrati Ora;

Fare il Log In con il vostro account Ubisoft oppure crearne uno nuovo se ancora non siete utenti di Ubisoft Connect;

Come ha fatto notare stesso la casa francese tramite i suoi post e lo stesso portale sarà possibile scaricare i giochi gratis soltanto per il PC. Gli utenti console potranno invece riscattare comunque tutti i contenuti aggiuntivi dedicati ai titoli usciti in questi ultimi mesi. In quest’ultimo caso basterà semplicemente collegare il proprio Ubisoft Connect anche alle console ed il gioco è fatto. Ovviamente questa iniziativa è abbastanza lodevole da parte del publisher francese che non è nuovo a questo tipo di iniziative, nel corso degli anni infatti ha spesso regalato tantissimi suoi prodotti anche recenti.

Voi intanto, cosa ne pensate dell’iniziativa? Fatecelo sapere come sempre con un commento sotto questa notizia! Se siete inoltre interessati agli ultimi aggiornamenti sulla questione Cyberpunk 2077, potete fare riferimento a questa notizia, nel quale abbiamo riportato l’ultimo comunicato diramato da CD PROJEKT proprio questa mattina.