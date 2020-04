Giochi gratis PC: Sparta la Battaglia delle Termopili regalato da FX Interactive

Dopo aver regalato l’avventura grafica investigativa: Sherlock Holmes e il Re dei Ladri, il publisher spagnolo FX Interactive ha deciso di continuare la propria campagna dedicata ai giochi gratis per PC. Questa volta però, si cambia genere e perdiodo storico, andando direttamente indietro nel passato con Sparta: la Battaglia delle Termopili. Esattamente come successo in passato, Il gioco si può scaricare a costo zero direttamente dal sito di FX.

Sparta: la Battaglia delle Termopili è uno strategico in tempo reale sviluppato da World Forge e pubblicato nel 2007. Il titolo riporterà i giocatori nel V secolo, dove dovranno prendere parte a diverse battaglie in cui annientare gli schieramenti nemici. Nel corso del gioco, sarà possibile prendere le parti di 3 diverse unità; quella spartana, quella egizia e infine quella persiana.

Essendo un gioco non recente, non c’è bisogno di avere un PC al passo coi tempi per poter godere di Sparta: la Battaglia delle Termopili. Badate bene però, se volete fare vostro questo gioco di strategia in tempo reale a titolo gratuito, avete tempo fino al 25 aprile. Non sappiamo poi, se FX Interactove sostituirà questo titolo con un altro gioco, esattamente come è già successo per ben 3 volte prima con King’s Bounty The Legend e poi con Sherlock Holmes e il Re dei Ladri.

Sembra quindi che i diversi editori ci abbiano poreso gusto a regalare i propri titoli. Ormai queste iniziative che hanno proposto diversi giochi gratis non si contano più sulle dita di due mani e sia grandi compagnie che publisher minori stanno contribuendo ad ampliare la ludoteca degli appassionati. Cosa ne pensate di queto ennesimo gioco gratis targato FX Interactive?