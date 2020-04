Giochi gratis PC: Sherlock Holmes e il Re dei Ladri regalato da FX Interactive

È vero, stiamo tutti vivendo un periodo molto delicato ultimamente. L’epidemia di COVID-19 ci ha portati a restare in casa per più di una settimana e a seguire le direttive che ci vengono tutt’ora emanate giorno dopo giorno. Per combattere la noia e tenerci occupati però, dobbiamo dire che l’industria videoludica ci sta venendo parecchio incontro. Sono state già molteplici le iniziative che hanno portato al rilascio di Giochi gratis, ed FX Interactive ne ha voluto aggiungere un ulteriore, direttamente dal proprio catalogo.

La casa editrice spagnola ha voluto regalare Sherlock Holmes e il Re dei Ladri, avventura grafica sviluppata da Frogwares e pubblicata nel 2007. Il titolo è già scaricabile a costo zero su PC tramite il sito di FX Interactive e vede un crossover tra l’investigatore più famoso del mondo, Sherlock Holmes, contrapposto al ladro più scaltro e sfuggente Arsenio Lupen.

L’avventura grafica edita da FX Interactive è completamente tradotta in italiano, sia testi che doppiaggio, e non essendo un titolo che necessita di potenza bruta per girare in modo ottimale, è tranquillamente giocabile anche su qualsiasi tipo di cofnigurazioni, anche su PC portatili o computer che non sono rimasti al passo coi tempi per quanto riguarda la componentistica interna.

Sherlock Holmes e il Re dei Ladri sarà ottenibile gratuitamente a tempo limitato, l’offerta proposta dall’editore spagnolo infatti terminerà il prossimo 15 aprile, quindi vi consigliamo di riscattare il gioco al più presto per farlo vostro per sempre. Oltre a questa iniziativa, sono state molteplici i Giochi gratis regalati in questi giorni. Anche grosse compagnie come Ubisoft hanno voluto dare il loro supporto regalando qualche titolo, anche recente, prelevato direttamente dalla propria ludoteca. Cosa ne pensate dell’iniziativa di FX Interactive? Riscatterete Sherlock Holmes e il Re dei Ladri?