Nuovo giorno, nuovo regalo da parte di Epic Games. Esattamente come l’anno scorso, infatti, lo store digitale sta regalando ogni 24 ore nuovi titoli per la vostra libreria PC. Dopo il gioco di ieri, un gioco automobilistico indipendente, oggi tocca a un delizioso RPG prodotto da Double Fine Productions, la casa di sviluppo fondata da Tim Schafer, leggendario game designer e programmatore, autore di tantissime avventure come l’incredibile Grim Fandango.

Il gioco che oggi Epic Games ha deciso di regalare a tutti gli iscritti al suo negozio online è Costume Quest 2. Si tratta del sequel della prima avventura. “Esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall’igiene”, si legge nella descrizione del titolo.

Lanciato nel 2020, il titolo è RPG che non si prende troppo sul serio. Costume Quest 2 è perfetto da giocare, se ovviamente cercate qualcosa di leggero e che non vi porti via troppo tempo a livello di trama e dialoghi complessi. Potete riscattare il gioco fino a domani, domenica 18 dicembre 2022, quando ci sarà un nuovo videogioco regalato dallo store fondato da Tim Sweeney.

Chiaramente in questo periodo ci sono diversi giochi gratis che vengono distribuiti da più piattaforme. Se siete interessati a scoprire i migliori della settimana per PC e console, vi invitiamo a consultare questo nostro articolo. Vi ricordiamo, infine, che oltre ai regali dei vari store sono iniziati anche diversi saldi e sconti per il periodo natalizio: su GOG.com, per esempio, trovate decine e decine di titoli in sconto, tra cui anche grandi classici come Disco Elysium nella sua versione definitiva. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.