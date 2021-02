Gioco gratis PS4: Sony regala un puzzle co-op a tempo limitato

Siamo ad inizio settimana e le varie compagnie videoludiche non si sono tirate indietro dal regalare qualche gioco gratis. In attesa dell’appuntamento fissato per questo giovedì pomeriggio, quando l’Epic Games Store regalerà un nuovo gioco ai giocatori PC, nel frattempo nella giornata di ieri ci ha pensato la piattaforma Indiegala a proporre un titolo a costo zero da riscattare, ed oggi sembra essere il turno dei giocatori PS4.

Oggi è il turno Sony che, completamente a sorpresa, ha voluto proporre a tutti possessori di PS4 un gioco gratis da riscattare. Si tratta di We Were Here, il primo capitolo della popolare serie di titoli puzzle co-op online. Sebbene la saga sia già presente su PC da diversi anni, i titoli iniziano ad approdare sulla console Sony proprio a partire da oggi ed in modo gratuito, con Il primo We Were Here che sarà riscattabile a costo zero per un periodo limitato.

In questo tipo di esperienza cooperativa, voi e il vostro compagno di avventure vi ritroverete separati all’interno delle mura di un misterioso castello. L’unico modo che avrete di comunicare sarà utilizzando una coppia di walkie talkie, che vi serviranno anche per risolvere i vari enigmi che incontrerete ed escogitare una fuga dal castello. A seguire durante il mese di febbraio verranno rilasciati anche i due seguiti di We Were Here, ma sarà necessario acquistarli per poterli giocare fin dal day one.

Va sottolineato che, nonostante We Were Here sia un gioco gratis a tuti gli effetti, per poter giocare online insieme ad un altro giocatore avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio PlayStation Plus. Cosa ne pensate di questo gioco gratis rilasciato completamene a sorpresa da Sony quest’oggi? Coglierete la palla al balzo e riscatterete questo titolo co-op?