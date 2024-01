Migliori controller PS4 (gennaio 2024)

Quale miglior compagno per un videogiocatore se non un buon controller? Perché, diciamocelo, vanno bene le trame sempre più articolate e la grafica all'ultimo grido, ma senza un buon fido alleato con cui immergerci in queste avventure, molti titoli perderebbero più di una ragion d’essere. Per queste e mille ragioni è quindi ora come non mai essenziale scegliere con grande attenzione il proprio gamepad, in modo tale da ottenere il massimo dalle nostre amate piattaforme di gioco. Sia che siate alla ricerca del cutting edge tecnologico, sia che vogliate semplicemente giocare senza dare fondo al vostro portafoglio, troverete in questo elenco il miglior controller PS4 sul mercato, qualunque siano le vostre esigenze.

Nell'aggiornamento di gennaio 2024 non abbiamo aggiunto controller per PS4 alla lista dato che non ne escono di nuovi, ma abbiamo aggiornato tutti i link così da assicurarci di rimandarvi sempre alle migliori offerte disponibili sul mercato.

Sceglierne uno non è infatti un'operazione semplice, poiché gli scenari e i controller sul mercato sono diversi, e individuare il più adatto a voi potrebbe richiedere un bel po' di tempo. Esistono controller con distribuzione simmetrica o asimmetrica degli analogici, pad pensati per il gaming competitivo o semplici DualShock customizzati pensati per far felice l'appassionato di un determinato brand.

Se le vostre attenzioni videoludiche sono invece indirizzate su altri lidi, nessun problema: abbiamo infatti pensato anche a voi con questi articoli dedicati ai migliori controller per Xbox One e a quelli per Mobile. Non perdiamoci però ulteriormente in chiacchiere e gettiamoci subito nel miglior controller PS4 ad oggi disponibile sul mercato, qualsiasi siano le vostre necessità.

Questi controller PS4 sono compatibili anche con PlayStation 5, a patto che giochiate a titoli legati alla scorsa generazione. Per farla breve: solamente i giochi nativi per PS5 non potranno essere giocati con questi controller. Per cui, se cercate un pad da utilizzare esclusivamente con i giochi PS5, trovate una guida dedicata a questo link.

Come scegliere il miglior controller per PS4?

Come abbiamo anche ribadito in apertura, non esiste periferica più importante per un giocatore. Un buon controller è indispensabile per fruire al meglio dei videogiochi. Come avete visto nel corso dell'articolo e come vedrete nei successivi paragrafi qui sotto, ce ne sono diversi: tra controller pensati per avere una disposizione degli analogici simmetrica o asimmetrica, a controller più tradizionali e premium, pensati per soddisfare il pubblico più esigente e competitivo. Seguiteci che vi spieghiamo tutto! Inoltre, se volete avere delle informazioni più esaustive su come scegliere il controller perfetto per voi, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Disposizione analogici

Un grande dibattito che va avanti da tempo: è meglio una disposizione simmetrica o asimmetrica? Difficile rispondere, forse nemmeno tanto corretto farlo. La verità è che tutto dipende dalle vostre abitudini e comodità, non c'è una disposizione in assoluto migliore. Banalmente, se siete soliti giocare su PlayStation, e questo è un articolo dedicato ai controller PS4, probabilmente sarete abituati ad una disposizione simmetrica; discorso opposto nel caso foste giocatori Xbox. Potrebbe però succedere anche il contrario, ossia trovare un giocatore PlayStation che mal sopporti la distribuzione simmetrica degli analogici, motivazione che ci ha spinti a suggerire anche dei modelli con distribuzione asimmetrica.

Ergonomia

Ore e ore passate davanti al proprio gioco preferito, magari anche competitivo. È normale stancarsi! Dopo un po' le mani non vorranno saperne più e l'impugnatura del controller diventerà sempre più scivolosa. Quando si affrontano sessioni lunghissime, bisogna assicurarsi al 100% di trovarsi bene con il controller, e per farlo bisogna innanzitutto scegliere - come dicevamo prima - la disposizione degli analogici più comoda, e in secondo luogo un controller adatto alle nostre mani, piccole o grandi che siano. Da non sottovalutare anche alcune texture anti-scivolo, nel caso in cui abbiate delle mani particolarmente sensibili al sudore. Importante anche il peso del controller, così come la sua conformazione. Alle mani più piccole, ad esempio, suggeriremmo il classico DualShock 4, praticamente perfetto e leggerissimo, lasciando a delle mani più lunghe e pesanti dei controller con analogici asimmetrici e un peso più massiccio.

Funzionalità aggiuntive

Non particolarmente necessarie nel caso di controller pensati esclusivamente per la console Sony, ma adatti ai giocatori più esigenti. Nel caso siate soliti affrontare molte partite competitive, o magari puntate a diventare veri giocatori esperti, in questo caso le soluzioni sono due: passare al PC con mouse e tastiera, oppure, e se siete qui è il vostro caso, comprare un controller che abbia molte funzioni aggiuntive quali tasti extra completamente mappabili e delle leve posizionate nella parte posteriore del controller. In questo modo, il controller diventerà perfetto per il gioco in questione e le partite subiranno un bel boost! Perché? Perché in controller di questo tipo ad attendervi ci saranno texture antiscivolo, possibilità di distribuire il peso, di alzare o abbassare gli analogici e i classici pulsanti aggiuntivi come leve posteriori e simili, oppure la possibilità di rimappare completamente i tasti per adattarli ad ogni singolo videogioco.

Quanto costa un controller per PS4?

Vanno bene le funzionalità aggiuntive e tutte le diavolerie di cui abbiamo discusso, ma il ruolo più importante, almeno nella maggior parte dei casi, lo riveste il prezzo, che varia drasticamente a seconda del tipo di prodotto selezionato. Se infatti non desiderate null'altro che videogiocare, e non avete particolare interesse per il gaming competitivo o per i vari comfort offerti dai prodotti premium, l'investimento classico, i consueti 60/70 euro saranno un investimento più che sufficiente. Infatti, vi porterete a casa il tradizionale, ma sempre ottimo, DualShock 4, lo stesso modello presente in bundle con la console, per capirci. Tuttavia, tra di voi potrebbero esserci utenti più esigenti, che come dicevamo prima amano il comfort, le funzionalità aggiuntive e giocano competitivo. Ecco, in questi caso le cose cambiano non poco, e il costo supera agilmente i 130 euro. Come sempre, dunque, individuate il vostro target di appartenenza e le funzionalità a cui non volete rinunciare.