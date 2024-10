God Of War Ragnarok | Le migliori impostazioni per Steam Deck e ROG Ally

God of War Ragnarok (qui trovate la nostra recensione) gira sorprendentemente bene su Steam Deck, ROG Ally, e Ally X, e su Lenovo Legion GO, mostrando che il porting per PC è stato realizzato con estrema comptenza.

Steam Deck è stata una forza dominante nel mercato dei PC handheld, e per buone ragioni: riesce ancora a offrire ottime prestazioni a un prezzo di ingresso modesto. Nonostante il mercato sia pieno di dispositivi portatili più performanti, Steam Deck rimane ancora un punto fermo per il settore dei PC handheld vista la cura con cui le software house ottimizzano le loro produzioni per il device portatile di Valve.

Di seguito è riportata una panoramica delle migliori impostazioni per giocare a God of War Ragnarok su Steam Deck, tenendo conto di un limite di 40 FPS per migliorare la durata della batteria e garantire una maggiore stabilità generale.

God Of War Ragnarok | Migliori impostazioni per Steam Deck e PC handheld

Display

Modalità di visualizzazione : Schermo intero (Fullscreen)

: Schermo intero (Fullscreen) Risoluzione : 1280×800

: 1280×800 VSync : Disattivato (mantienetelo sempre disabilitato)

: Disattivato (mantienetelo sempre disabilitato) Rapporto d’aspetto : 16:10

: 16:10 Limite di FPS : Disattivato

: Disattivato Riduzione della latenza : Reflex Boost

: Reflex Boost Generazione di frame: Disattivato (la generazione di frame causa stutter e un leggero input lag)

Scaling (ridimensionamento)

Metodo : AMD FSR 3.1

: AMD FSR 3.1 Qualità: Prestazioni (Performance)

Qualità

Preset : Personalizzato; prevalentemente impostazioni basse con alcune opzioni medie

: Personalizzato; prevalentemente impostazioni basse con alcune opzioni medie Texture : Medio; si raccomanda un minimo di 6 GB di VRAM

: Medio; si raccomanda un minimo di 6 GB di VRAM Modelli : Basso

: Basso Filtro anisotropico : Medio

: Medio Illuminazione : Basso

: Basso Ombre : Basso

: Basso Riflessi : Basso

: Basso Effetti atmosferici : Basso

: Basso Occlusione ambientale : Basso

: Basso Tassellazione: Basso

Impostazioni specifiche per Steam Deck

Limite di FPS : 40 FPS; può essere limitato a 30 FPS per chi preferisce un'esperienza "cinematografica" ancora più stabile

: 40 FPS; può essere limitato a 30 FPS per chi preferisce un'esperienza "cinematografica" ancora più stabile TDP : 15 W

: 15 W Consumo della batteria: 25-30 W

Con la combinazione di queste impostazioni, su Steam Deck si riesce a mantenere un target di 40 FPS nella maggior parte delle situazioni, con lievi cali fino ai 30 FPS in alcuni momenti. In generale, il gioco è abbastanza stabile quando eseguito con il layer di compatibilità Proton Experimental.

Impostazioni specifiche per Legion GO e ROG Ally

Risoluzione schermo : impostatela manualmente a 1280X800 dalle impostazioni di sistema (nel caso d ROG Ally potete farlo direttamente all'interno del gioco), sfruttando la tecnologia FSR per scalare la risoluzione.

: impostatela manualmente a 1280X800 dalle impostazioni di sistema (nel caso d ROG Ally potete farlo direttamente all'interno del gioco), sfruttando la tecnologia FSR per scalare la risoluzione. TDP: Performance (Legion GO); 30 W (ROG Ally)

Con la combinazione di queste impostazioni, su Legion GO e ROG Ally si riesce a mantenere un target di 55 FPS nella maggior parte delle situazioni, con lievi cali fino ai 45 FPS in alcuni momenti più caotici.

Su Legion Go e ROG Ally, potete optare per abilitare la generazione di frame (a patto di accettare alcuni casi di stutter e un leggero input lag) e aumentare tutte le impostazioni grafiche (portandole da Basso a Medio e da Medio ad Alto) per poter fruire del gioco a una qualità grafica migliore ma facendo scendere il framerate a 35/40 FPS.

Durata della batteria

Aspettatevi circa 2 ore e mezza di durata della batteria con Steam Deck OLED e ROG Ally X. Su Lenovo Legion GO, potrete godere di God Of War Ragnarok per un-oretta e mezza scarsa, mentre sula ROG Ally originale, avrete meno di 60 minuti di autonomia.

Queste impostazioni bilanciano al meglio le prestazioni e la qualità visiva per un’esperienza di gioco fluida su tutte le piattaforma, consentendo di giocare a God of War Ragnarok con una stabilità accettabile, ottimizzando allo stesso tempo il consumo della batteria e il riscaldamento del dispositivo.