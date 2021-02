GoldenEye 007: la remastered Xbox 360 riprende vita

GoldenEye 007 è considerato da tutti i videogiocatori una vera e propria pietra miliare per la storia degli sparatutto in prima persona. Uscito nel 1997 per il Nintendo 64 e basato sull’omonimo film uscito due anni prima, il titolo riuscì a cambiare drasticamente le regole degli FPS facendo innamorare milioni di appassionati in tutto il mondo grazie alla sua storia ma soprattutto al suo multiplayer, impegnativo e divertente. Nel 2008 si pensò addirittura ad una remastered, pianificata per Xbox 360 ma mai più rilasciata per diversi problemi relativi alle licenze e quant’altro nonostante fosse praticamente completo.

Alcuni utenti hanno trovato e pubblicato online una build funzionante di quella remastered, e tutt’ora è possibile giocarla su PC tramite emulatori non ufficiali. Il noto sito VGC ha potuto scaricarla e verificarne l’autenticità. L’opera include la campagna per singolo giocatore ed anche l’amato multiplayer. Già da settimana scorsa si parlava di questa presunta scoperta, ed effettivamente fu rilasciato un lungo gameplay di 2 ore nela quale era possibile godersi appieno GoldenEye 007.

La remastered offre addirittura di scegliere tra due tipi di grafiche, quella in HD oppure quella originale del 1997. Pessime notizie per chi si aspettava una modalità multiplayer online, assente. Sono trapelate online anche alcune dichiarazioni riguardanti il progetto mai più rilasciato, il compositore durante una intervista ha rivelato che la remastered fu cancellata perché c’erano troppe parti interessate e non si è mai giunti ad una conclusione. Insomma, per questione di accordi ci siamo persi probabilmente una delle remastered più attese da tutto il panorama videoludico. In ogni caso, l’originale GoldenEye 007 rimarrà indelebile nei nostri cuori.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete questa remastered? Avete giocato a GoldenEye 007? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.