007: primi dettagli sul gioco di Io Interactive, sarà una trilogia?

Più di due mesi fa, attraverso un breve filmato, IO Interactive, sviluppatori dell’ottimo Hitman 3, hanno presentato il loro nuovo progetto su 007. È passato diverso tempo da quel fatidico teaser, e fino ad oggi si è saputo ben poco sulla produzione. A distanza di diverse settimane quindi, il team ha cominciato a rivelare qualche novità in più inerente a questo promettente lavoro. Creare una nuova IP con protagonista James Bond non è certo semplice, visto e considerando che l’ultimo grande gioco fu quel capolavoro di Goldeneye, rilasciato su Nintendo 64 entrato nella storia degli FPS moderni negli anni successivi, ma sembrerebbe che la società stia creando qualcosa di serio e coinvolgente.

Innanzitutto c’è da dire che, a differenza dei pochi titoli usciti negli ultimi decenni, IO Interactive sta dando una propria interpretazione, questo significa niente Sean Connery oppure il più recente Daniel Craig ma un James Bond totalmente nuovo prendendo spunto magari dai racconti o dai numerosi lungometraggi. L’azienda crede davvero a questo progetto, e per questo ha deciso di aprire sostanzialmente un secondo studio che si dedichi esclusivamente al gioco o “i giochi”. Parliamo al plurale perché attraverso una intervista, IO Interactive ha dichiarato che mirano a creare un vero e proprio universo dell’agente segreto. Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, è facile pensare che la trilogia di Hitman possa essere presa come spunto, visto anche l’enorme successo ricevuto da pubblico e critica.

Ricordiamo che il progetto di 007 non ha un nome vero e proprio e di conseguenza nemmeno una data di uscita. Sappiamo solo che sarà sotto licenza, come suggerito dal breve teaser postato lo scorso novembre. Ci toccherà aspettare ancora un po’ di tempo per scoprire qualche dettaglio in più, ma sembrerebbe essere un progetto a lungo termine con relativi sequel annessi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi quanto noi di scoprire informazioni aggiuntive riguardanti il gioco dedicato a 007? Fateci sapere cosa vi piacerebbe vedere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo e la sua futura data di uscita.