Addio a Brett Jones, artista di GoldenEye e Perfect Dark

Il mondo dei videogiochi è in lutto per la scomparsa di Brett Jones, noto artista che ha lasciato un'impronta indelebile su titoli iconici come GoldenEye e Perfect Dark.

La triste notizia è stata condivisa sui social media da David Doak, che ha ricordato l'amico e collega con un toccante messaggio: "Tanto di ciò che ha reso speciali GoldenEye e Perfect Dark proveniva dal talento e dall'umorismo birichino di Brett".

Durante gli otto anni trascorsi presso Rare, Jones ha ricoperto ruoli chiave come lead artist, responsabile del motion capture, animatore e concept artist. Il suo contributo è stato fondamentale nella creazione dei personaggi, nel design concettuale e nell'animazione di GoldenEye e Perfect Dark.

Dopo aver lasciato Rare nel 2002, Jones ha proseguito la sua carriera nel campo degli effetti visivi e dell'animazione. Ha lavorato per diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui Doctor Who e Guardians of the Galaxy, dimostrando la sua versatilità e talento in diversi ambiti creativi.