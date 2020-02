Google Stadia disponibile su 19 smartphone Android: ecco data e lista

Google Stadia è il servizio di game streaming della società di Mountain View e ci permette di giocare ai giochi disponibili nel suo catalogo su molteplici piattaforme, PC/Laptop, direttamente su TV con Chromecast Ultra e Stadia Controller, e dispositivi mobile. Questi ultimi erano alquanto limitati, però, visto che solamente i Google Pixel 2, 3 e 4 erano compatibili. Parliamo al passato poiché a partire da domani, 20 febbraio 2020, potremo usare tutta una serie di nuovi dispositivi per le nostre sessioni di gioco in streaming.

Ecco la lista completa degli smartphone Android compatibili con Google Stadia a partire da domani, 20 febbraio 2020:

Starting February 20, you can play Stadia with even more phones. ASUS ROG Phone I & II, Razer Phone 1 & 2, and a variety of Samsung phones, including the Samsung S20 line, are all supported.

— Stadia (@GoogleStadia) February 18, 2020