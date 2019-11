Google Stadia Pro: presentati i titoli di dicembre

Dopo mesi e mesi di attesa da parte dei giocatori di tuto il mondo, finalmente lo scorso 19 novembre Google ha reso disponibile Google Stadia, la sua nuova piattaforma di streaming per videogiochi. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia californiana ha annunciato i titoli che faranno parte del catalogo di Google Stadia Pro, l’abbonamento a pagamento della piattaforma, nel mese di dicembre.

In particolare, a partire dal 1 dicembre, Google renderà disponibile rispettivamente Destiny 2 The Collection, SAMURAI Shodown, Tomb Raider Definitive Edition e infine Farming Simulator 19.

Ricordiamo, per chi fosse interessato, che Google Stadia è già disponibile all’acquisto da qualche giorno, e che l’abbonamento Google Stadia Pro prevede un pagamento mensile di 9.99 Euro, grazie al quale il giocatore avrà accesso a nuovi titoli gratuiti, aggiornati mensilmente, così come accade in maniera del tutto analoga sulle altre piattaforme con i servizi di PlayStation Plus e Xbox GamePass. Sempre grazie a Google Stadia Pro sarà possibile giocare in streaming arrivando alla risoluzione di 4K, a 60 fotogrammi al scondo. Stadia Base, al contrario, permette di giocare esclusivamente i titoli acquistati appositamente sullo store dedicato, in questo caso fino alla risoluzione 1080p.

Sul Google Store (raggiungibile a questo indirizzo) è disponibile la Stadia Premiere Edition, che comprende al suo interno il controller Stadia, il Chromecast Ultra con streaming fino alla risoluzione 4K, e infine 3 mesi di abbonamento a Google Stadia Pro.E voi, cosa ne pensate di questa nuova piattaforma di streaming? L’avete già acquistata? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!