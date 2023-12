Migliori webcam e videocamere streaming (dicembre 2023)

Negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom nella visione dei gameplay sulle maggior piattaforme di streaming e di conseguenza nell'offerta di webcam e videocamere. Accendere la propria webcam, far partire un gioco e condividere le proprie esperienze con altre persone per intrattenerle è diventato un processo comune del mondo videoludico, al punto che ci sono titoli che hanno ottimizzato o introdotto feature adatte proprio allo streaming. Nel caso vogliate cominciare a streammare, o perchè no anche solo registrare qualche video, avrete quindi bisogno di una webcam o una videocamera per lo streaming, in base ovviamente a quelle che sono le vostre necessità e il vostro budget.

Abbiamo aggiornato questo articolo a dicembre 2023 modificando e sistemando i link per garantirvi i prodotti al miglior prezzo possibile.

Sia che siate alla vostra prima esperienza con lo streaming dei videogiochi o che cerchiate di evolvere il vostro set-up, abbiamo preparato in questo articolo una guida all'acquisto delle migliori webcam e videocamere per lo streaming, indispensabili per poter portare il vostro volto sui vostri contenuti video in diretta. Passando dalle webcam più economiche alle macchine più professionali ed esigenti, abbiamo fatto una cernita delle migliori proposte disponibili sui maggiori rivenditori online per offrirvi una lista sempre aggiornata dei prodotti più utili alle vostre esigenze. Qualità di registrazione, dimensioni, funzionalità aggiuntive e, ovviamente, anche il prezzo: in questo nostra guida all'acquisto abbiamo tenuto conto di tutto ciò e molto altro ancora, oltre che fornirvi anche una breve serie di consigli per aiutarvi ancor più nella vostra scelta.

Prima di cominciare con la nostra guida delle migliori webcam e videocamere potete consultare anche una guida d'acquisto per le migliori luci, i migliori microfoni e i migliori accessori per lo streaming. Siete ora pronti a immergervi in quelle che sono le migliori webcam e videocamere per lo streaming?

Da quando nel 2020 abbiamo tutti intensificato la nostra attività online, possedere un mezzo come una webcam o una videocamera non è più una prerogativa riservata a pochi eletti che conoscono il mondo delle riprese in diretta, in particolare quando si parla di videogiochi. Al giorno d'oggi, settare al meglio la trasmissione delle proprie sessioni di gioco è un'attività che tutti possono compiere, a patto di scegliere le giuste attrezzature e conoscere il minimo indispensabile per entrare in questo mondo.

Che vogliate andare in streaming su YouTube, Twitch, Facebook o qualunque altra piattaforma utilizzate per mandare in onda i vostri contenuti, l'attrezzatura che utilizzate può fare la differenza nella riuscita dei vostri scopi. Per capire quale strumentazione fa più al vostro caso, vi abbiamo preparato più avanti un po' di fattori da prendere in considerazione quando si vuole acquistare videocamere e webcam per lo streaming.

Meglio webcam o videocamera?

Partiamo subito dall'essenzialità: che budget avete e quanto siete intenzionati ad andare lontano? Nonostante esistano webcam dalle grandi funzionalità considerabili del tutto professionali nel mondo dello streaming, per forza di cose si tratta di prodotti che possono essere acquistati con meno sforzo economico rispetto a una videocamera. La videocamera ha una resa professionale più evidente di una semplice webcam, per quanto sofisticata e attrezzata quest'ultima possa essere.

La scelta di una webcam o di una videocamera nello streaming, dunque, è un fattore assai soggettivo, dipendente soprattutto dalle vostre tasche. Vogliamo però dare un consiglio soprattutto a chi è alle prime armi con questo mondo: cercate di andare per gradi, acquistando prima una webcam in grado di reggere il vostro budget limitato e poi, di volta in volta, sostituirla con attrezzatura sempre migliore.

Risoluzione e connessione

Quando avete in mente di acquistare webcam e videocamere per lo streaming dovete sempre controllare il tipo di connessione a internet di cui disponete. L'output della vostra immagine e la frequenza di connessione sono due elementi che vanno a braccetto quando si tratta di streaming: trasmettere in 4K a 60 FPS in diretta è pura utopia se non disponete di una buona connessione via fibra veloce, di contro se per la vostra connessione siete costretti a trasmettere a 720p / 30 FPS non conviene comprare una videocamera né una webcam prestanti. Di solito sulle maggiori piattaforme di streaming come Twitch le persone trasmettono a 1080p o 720p a 60 FPS, quindi il 4K non è neanche così tanto necessario. L'imperativo è acquistare le attrezzature che rispettino la bitrate della vostra connessione.

Bisogna tenere anche in considerazione che per far funzionare al meglio alcuni prodotti, in particolare le videocamere, c'è bisogno anche di accessori utili per lo streaming. Per esempio, con l'acquisto di una videocamera preventivate sempre anche l'acquisto di una scheda di acquisizione video come la Elgato Cam Link.

Funzionalità accessorie

Il mondo dello streaming è pieno di diavolerie tecnologiche, in particolare se ci si orienta verso prodotti via via sempre più professionali. Dalle normali funzioni di focus e di esposizione autoregolabili con pochi click o addirittura con un solo tasto, fino a funzioni più sofisticate come la creazione automatica del green screen o l'applicazione di filtri animati, sia le webcam che le videocamere e fotocamere professionali installano software e funzioni che possono tornare utili durante lo streaming, senza il bisogno di essere grandi smanettoni o editor di video. Consultate bene i software installabili sul PC dei prodotti che state per acquistare per avere una conoscenza più approfondita delle soluzioni possibili.

Alimentazione e batterie

Mentre la maggior parte delle webcam sfrutta l'alimentazione di PC e console attraverso lo stesso cavo con cui si connettono alle piattaforme, le videocamere hanno bisogno di un supporto logistico e tecnico più complesso tra cavi di alimentazione e batterie. In particolare, se eseguite sessioni di streaming molto lunghe, dovete anche considerare che le videocamere avrebbero bisogno di batterie di supporto o adattatori per prese di corrente che sarebbe necessario avere nelle vicinanze. Fate in modo anche di avere delle batterie accessorie da sostituire in corsa, o in alternanza alle vostre live.

Posizionamento e spazio a disposizione

Mentre le webcam possono essere posizionate sul bordo del vostro schermo, le videocamere hanno bisogno di una posizione alternativa che, magari, non sia neanche di intralcio nelle vostre riprese con stand, bracci meccanici o treppiedi. Ponderate i vostri acquisti quindi anche in base allo spazio disponibile sulla vostra scrivania e più in generale nella vostra stanza e sulla funzionalità che i diversi strumenti possono donarvi. Considerate anche le prese per l'alimentazione delle videocamere, oltre che a una buona gestione dei cavi sia che si tratti di webcam che di prodotti più professionali.

Avere una postazione ordinata, con un buon cable management, vi permetterà infatti di ottimizzare gli spazi e anche le potenzialità della vostra telecamera. Cambiarle di posizione, spostarla per qualche vlog e quant'altro, infatti, risulterà decisamente più facile se la vostra postazione è predisposta nel modo corretto.

Prezzo

Variabile fondamentale in ogni acquisto ma che nella scelta di webcam o videocamere fa davvero la differenza. Se volete una webcam decente preventivate di spendere almeno 100 euro. I prodotti al di sotto di questo budget difficilmente risponderanno alle vostre esigenze e spesso la resa qualitativa sarà davvero infima. Le videocamere costano invece molto di più, questo perché sono all'effettivo macchine fotografiche professionali usate non solo per lo streaming. Se la vostra idea è quella di dotarvi di uno di questi strumenti che sappia gestire al meglio le vostre live e sia perfetto anche negli scatti quotidiani, allora mettete in conto un budget di almeno 600 euro per portarvi a casa una videocamera degna di questo nome.

Il primo passo, insomma, è comprendere bene di cosa avete bisogno: vi basta una webcam per streammare di tanto in tanto o, già che ci siete, preferite dotarvi di un qualcosa di più professionale con cui magari anche registrare in esterna? E, ancora, volete fare streaming per divertimento o lo volete far diventare una professione? Insomma, l'importante è fare mente locale e comprendere bene i propri obiettivi prima di gettarsi all'acquisto, in modo tale da comprare quello che è il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Che risoluzione impostare su Twitch e YouTube?

Il nostro consiglio è quello di sfruttare sempre la risoluzione di Full HD (1080p) puntando sui 60 fps. Anche aumentando il bitrate, la qualità non migliora più di tanto su Twitch e YouTube, quindi mantenete questa risoluzione anche per le vostre camere.