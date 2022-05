In arrivo il 25 ottobre 2022, Gotham Knights è sicuramente uno dei titoli che i fan dei fumetti DC non mancheranno sicuramente di acquistare, nonostante la cancellazione delle versioni old gen. Sembra però che Warner Bros. Interactive Entertainment non distribuirà il gioco in Russia o almeno questo lasciano intendere un leak e un problema al sito web russo del gioco, praticamente irraggiungibile da diverse ore.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Happy Warrior, che già in passato aveva leakato del materiale riguardante la versione VR di Resident Evil 4. Ora, almeno stando a Happy Warrior, sembra che Gotham Knights non uscirà più in Russia. I motivi dietro questa decisione sono legati all’invasione dell’esercito russo ai danni dell’Ucraina, ma non si tratterebbe di una dimostrazione di solidarietà nei confronti di chi è stato colpito dalla guerra. Molto probabilmente il motivo dietro la cancellazione riguarda le sanzioni inflitte dall’Occidente a Mosca.

Come ben tutti sanno, infatti, la maggior parte dei commercianti occidentali non può più operare in Russia. Questo è dovuto a diversi tipi di limiti applicati al circuito SWIFT. Impedendo la corretta distribuzione e non potendo per esempio ricevere pagamenti, la soluzione più naturale per un distributore è proprio quella di bloccare completamente la distribuzione dei suoi prodotti nel paese. Questo si applica anche alle versioni digitali, visto che al momento gli store di PlayStation e Xbox sono bloccati.

Happy Warrior ha dichiarato di aver parlato con alcune persone molto vicine a Warner Bros., che avrebbero di fatto confermato la cancellazione. Ad aggiungere veridicità a questa speculazione ci ha pensato anche l’assenza della lingua russa dalla pagina Steam. Chiaramente vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze e attendere eventuali comunicazioni ufficiali in merito da parte del publisher e sviluppatore. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.