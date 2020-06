Gran Turismo 7: ufficiale, annunciato per PS5

Proprio in questi minuti si è concluso il lungo evento programmato da Sony per i titoli in uscita prossimamente per PS5. Uno dei graditi ritorni che ha fatto letteralmente impazzire il web è stato sicuramente Gran Turismo 7. L’ultimo capitolo della serie automobilistica per eccellenza targata Sony è pronta a debuttare sulle console di prossima generazione. Dopo il deludente sesto capitolo sembrerebbe che gli sviluppatori vogliano tornare sui loro primi passi proponendo titolo di guida che possa far appassionare anche i neofiti della serie.

L’annuncio di Gran Turismo 7, con tanto di trailer gameplay che potete trovare comodamente qui sotto, è quindi stato una delle primissime bombe di questo evento dedicato a PS5, facendo segnare un ritorno attesissimo da migliaia se non milioni di giocatori. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che sembra essere stata riposta particolare enfasi sull’aspetto più gestionale del titolo. Bando però ora alle ciance e godiamoci assieme questo spettacolare trailer.

Insomma, un gradito ritorno pronto a contendersi la corona come miglior gioco automobilistico della next gen. Vedremo se le promesse degli sviluppatori saranno vere, intanto non vediamo l’ora di metterci le mani sopra e vedere qualche trailer più dettagliato. Purtroppo Sony non ha rivelato nessun periodo di lancio e non è quindi ancora chiaro quando Gran Turismo 7 arriverà effettivamente sul mercato in esclusiva su PS5. Una cosa è però certa: la saga è tornata ed è pronta a raccogliere flotte di appassionati anche su PS5

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti del ritorno di Gran Turismo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed informazioni aggiuntive su Gran Turismo 7.