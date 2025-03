Aggiornamento 1.57 di Gran Turismo 7 disponibile oggi

La passione per il racing su PlayStation si arricchisce di nuovi contenuti con l'ultimo aggiornamento di Gran Turismo 7 (acquistabile su Amazon). Disponibile dal 26 marzo, l'update 1.57 introduce tre nuovi veicoli che spaziano dall'eleganza britannica alla praticità francese, passando per l'innovazione giapponese. Ma le novità non si fermano qui: l'intelligenza artificiale GT Sophy si evolve ulteriormente, mentre nuovi eventi e ambientazioni attendono i piloti virtuali per mettersi alla prova su circuiti iconici con vetture dalle caratteristiche più disparate.

L'Aston Martin Vantage '18 si presenta come la migliore Aston Martin di sempre secondo molti appassionati. Condividendo la piattaforma con la DB11 V8 ma con un passo più corto e 120 kg in meno, questa vettura rappresenta l'apice dell'handling della casa britannica. Il suo cuore pulsante è un V8 Mercedes-AMG da 4 litri capace di erogare 502 cavalli, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e una velocità massima di 314 km/h, prestazioni degne di una supercar.

Dalla Gran Bretagna ci spostiamo in Giappone con la Mazda CX-30 X Smart Edition '21, un crossover che si inserisce strategicamente tra i modelli CX-3 e CX-5. Nonostante le dimensioni compatte (4.395 mm di lunghezza), questa vettura non rinuncia all'estetica fluida e aerodinamica tipica del linguaggio di design "KODO" di Mazda. La vera rivoluzione si nasconde sotto il cofano con il sistema SKYACTIV-X, un motore a benzina con iniezione diretta da 2 litri che utilizza un innovativo sistema di accensione a compressione controllata da scintilla.

Completa il trio la Renault Kangoo 1.4 '01, un veicolo commerciale trasformato in compagno ideale per il tempo libero. Precursore del segmento "ludospace", la Kangoo unisce praticità e versatilità con le sue porte scorrevoli posteriori e i sedili regolabili individualmente. Con i suoi 73 cavalli, il motore 1.4 benzina non impressiona per potenza, ma l'esperienza di guida sorprendentemente coinvolgente è garantita dalle sospensioni morbide e dalla filosofia francese di sfruttare al massimo ogni cavallo disponibile.

L'aggiornamento segna anche il debutto di GT Sophy 2.1, la versione evoluta dell'intelligenza artificiale di nuova generazione. Questa tecnologia, disponibile esclusivamente per PS5, può ora essere selezionata come avversario IA nelle gare personalizzate su tutti i tracciati supportati nei Circuiti Mondiali. Un'opportunità unica per confrontarsi con un'intelligenza artificiale che non segue traiettorie predefinite ma sviluppa strategie di corsa basate sull'apprendimento, simili a quelle di un pilota umano.

Gli appassionati del collezionismo automobilistico troveranno pane per i loro denti con l'aggiunta del Menu Extra n. 45 dedicato a Suzuki, accessibile ai giocatori con livello collezionista 35 o superiore. La sezione Circuiti Mondiali si arricchisce invece di tre nuovi eventi: la Sunday Cup al Brands Hatch Indy Circuit, la European Clubman Cup 600 al Deep Forest Raceway Reverse e la Japanese FF Challenge 450 al Tokyo Expressway - Central Counterclockwise.

Per gli amanti della fotografia virtuale, l'aggiornamento introduce "Le Isole Faroe" come nuova ambientazione nella modalità Scapes, permettendo di immortalare le proprie auto preferite in uno scenario mozzafiato caratterizzato da paesaggi nordici suggestivi e incontaminati. Gli scenari naturalistici delle Faroe offrono un contrasto affascinante con il design tecnologico delle automobili, creando opportunità fotografiche uniche per i virtual photographer più esigenti.