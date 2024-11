Gran Turismo 7 è il gioco meglio ottimizzato su PS5 Pro, guardate che differenza!

Come riportato dalle analisi di Digital Foundry, Gran Turismo 7, sviluppato da Polyphony Digital e uscito nel 2022, ha ricevuto un significativo aggiornamento su PlayStation 5 Pro, implementando una serie di migliorie tecniche tra cui supporto per 8K, real time ray tracing (RT), e ulteriori opzioni di qualità dell'immagine che elevano l'esperienza di gioco. Insomma, dopo titoli che abbiamo visto girare peggio sulla nuova console di casa Sony, sembra proprio che Gran Turismo 7 sia quello che ha ricevuto l'upgrade migliore, dimostrando davvero il potenziale di PS5 Pro.

In un video su YouTube, Digital Foundry mostra come l'aggiornamento sfrutta appieno la potenza aggiuntiva della PS5 Pro, introducendo modalità che migliorano notevolmente la resa grafica del gioco, come riflessi più realistici e dettagliati grazie al RT migliorato, e una nuova opzione di reproiezione per la realtà virtuale (VR) che risolve i problemi di chiarezza del movimento che affliggevano la versione originale. Queste innovazioni non sono solo tecniche, ma arricchiscono l'esperienza visiva, rendendola più immersiva e realistica.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Il supporto per il 120Hz e le migliorie apportate alla modalità VR rendono Gran Turismo 7 un punto di riferimento per gli appassionati di simulazione di guida. In particolare, la modalità VR, abbinata al nuovo sistema di reproiezione, offre un'esperienza senza precedenti, migliorando la fluidità e la definizione del movimento, imprescindibili per un titolo di corse.

Le opzioni di personalizzazione introdotte permettono poi agli utenti di scegliere tra diversi settaggi, bilanciando tra qualità dell'immagine e prestazioni a seconda delle proprie preferenze e dell'hardware posseduto. Dettagli come i riflessi sui veicoli e nelle scene, che ora rispecchiano in tempo reale l'ambiente circostante, arricchiscono l'esperienza visiva, superando le già elevate aspettative legate al titolo.

Oltre all'incremento della qualità visiva, sono state ottimizzate le prestazioni complessive del gioco. Proprio come in passato Polyphony Digital ha spinto le capacità hardware delle console precedenti, così continua a fare con la PS5 Pro, portando Gran Turismo 7 a nuovi livelli di precisione tecnica e bellezza grafica. Il gioco gira stabilmente a 60fps nella modalità 8K e a 120fps nelle impostazioni mirate a maximizzare il frame rate, fornendo un'esperienza fluida e reattiva.