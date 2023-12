GTA 6, il confronto con gli altri capitoli? Impressionante

Ovviamente l'annuncio di GTA 6 non poteva che causare il solito delirio di massa, fatto da utenti che stanno analizzando per filo e per segno ogni singolo elemento del trailer. Anche noi l'abbiamo fatto, in maniera approfondita.

Tra questi, alcuni utenti su Reddit hanno cominciato a mettere in paragone i vari GTA con GTA 6, così da poter aver già uno spunto preliminare sulla differenza "grafica" e "tecnica" sul gioco. Inutile dire che il livello è già piuttosto impressionante come potete vedere più in basso.

La distanza visiva è triplicata, ma la particolarità davvero impressionante è la densità di persone, auto ed edifici su schermo. Un lavoro mastodontico che esalta ancora di più l'incredibile motore grafico di Rockstar, il RAGE.

C'è anche chi ha paragonato direttamente GTA 6 con un capolavoro della serie, Grand Theft Auto Vice City ed è incredibile constatare il progresso tecnologico avvenuto in circa vent'anni.

Ovviamente non vediamo l'ora di vederlo in azione durante fasi di gameplay, ma già ora sembra davvero qualcosa di abbastanza incredibile dal punto di vista visivo.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.