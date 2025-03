C'è solo uno studio che non teme GTA 6: riesci a indovinare di chi si tratta?

Nel panorama videoludico globale si sta verificando un fenomeno senza precedenti: l'attesa per Grand Theft Auto VI sta letteralmente ridisegnando il calendario delle uscite del 2025. Le maggiori case editrici stanno, infatti, riorganizzando le loro strategie di lancio per evitare la collisione con quello che si preannuncia come un meteorite nell'industria dei videogiochi. La sola prospettiva dell'arrivo del nuovo capitolo della saga Rockstar ha innescato un effetto domino, con editori che preferiscono riposizionare i propri titoli piuttosto che competere direttamente con il colosso di Take-Two.

Un recente articolo di settore ha rivelato che almeno tre importanti publisher stanno già predisponendo piani alternativi qualora GTA VI confermasse la sua uscita nel 2025 in prossimità dei loro prodotti. L'influenza del titolo Rockstar si estende ben oltre i giochi tradizionali: anche le piattaforme di game as a service stanno valutando di anticipare o posticipare i loro aggiornamenti di contenuto per non essere travolti dall'onda d'urto.

Persino un gigante come Electronic Arts sta considerando attentamente il timing di lancio del nuovo Battlefield in relazione all'uscita di GTA VI. Insomma, la situazione evidenzia quanto sia determinante l'impatto commerciale che ci si aspetta dal nuovo capitolo della saga criminale più famosa del mondo videoludico.

Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar, ha già confermato che due dei suoi titoli di punta - Borderlands 4 (previsto per il 23 settembre) e Mafia: The Old Country (programmato per il terzo trimestre) - non verranno lanciati in prossimità di GTA VI. Questa pianificazione suggerisce che il debutto su PS5 e Xbox Series potrebbe avvenire tra fine ottobre e novembre.

Una voce fuori dal coro

In questo clima di cauto riposizionamento, emerge una voce controcorrente che sfida apertamente il gigante Rockstar. Devolver Digital, editore specializzato in titoli indie e AA, ha sorpreso tutti con un annuncio provocatorio su X: "Lanceremo un gioco esattamente lo stesso giorno e alla stessa ora di GTA 6".

Questo approccio iconoclasta non sorprende completamente chi conosce Devolver Digital, casa editrice nota per il suo stile irriverente e per puntare su produzioni di nicchia ma di alta qualità. Nel loro portfolio imminente figurano titoli come The Talos Principle: Reawakened, in uscita a breve, e altri annunciati per quest'anno come Baby Steps, Gorn 2 e Possessor(s).

Mentre l'industria (tranne Devolver, a quanto pare) si riorganizza, Rockstar Games mantiene il suo tradizionale riserbo. Dal rilascio del primo trailer nel 2023, le informazioni ufficiali sono state estremamente limitate, alimentando speculazioni e attese tra i fan. Non ci sono al momento indicazioni concrete su un possibile rinvio, ma nemmeno aggiornamenti significativi sullo stato di sviluppo.