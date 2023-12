Il trailer di GTA 6, che tutti attendavamo per le 15 di oggi, è stato leakato nella notte, costringendo Rockstar Games a pubblicarlo in anticipo e rovinando il momento atteso da milioni di fan del mondo. Contenti o meno, dunque, il video che stavamo aspettando da 10 anni è arrivato, mostrando per la prima volta la nuova iterazione della saga che vedrà la luce in un generico 2025.

Noi ci siamo occupati di guardare e riguardare il trailer all'infinito, così da cogliere ogni dettaglio che, per quanto all'apparenza superficiale, possa rivelare qualcosa in più su uno dei giochi più attesi di tutti i tempi. Preparatevi, quindi, per un'analisi trailer il più dettagliata possibile su GTA 6. Buona lettura!

GTA 6, analisi dettagliata del trailer

[0:05] La protagonista si chiamerà Lucia

Il trailer comincia con a nostra introduzione a Lucia, la protagonista di GTA 6, che avviene all'interno di una prigione dai toni rosa. Indossando la sua divisa da prigioniera, Lucia affronta le domande di un'autorità carceraria: "Sai perché sei qui?". La sua risposta diretta, "Sfortuna, suppongo", rivela subito la sua predisposizione per una vita di crimine, affrontata con onestà brutale.

Insomma, si tratta immediatamente di un cambio tonale significativo rispetto ai precedenti trailer di GTA: mentre GTA 5 si apriva con un collage divertente delle opportunità offerte da Los Santos e GTA 4 con suggestive riprese della vivace Liberty City, GTA 6 adotta un approccio più narrativo e cinematografico, lasciando da parte la necessità di enfatizzare avanzamenti tecnologici.

[0:12] Vediamo per la prima volta Vice City

La telecamera passa dalla prigione a Vice City, rivelando scene comiche ed edifici ambigui a cui potremmo o meno avere accesso durante il gioco. Il manifesto pubblicitario che chiede "perché 69 quando puoi Nine 1 Nine?" aggiunge un tocco di umorismo tipico di GTA, introducendo sottili allusioni sessuali.

[0:19] In GTA 6 ci saranno... degli idroscivolanti

Il trailer si sposta poi sulle acque delle paludi, mostrando degli idroscivolanti in azione, i quali vengono utilizzati per pesca e attività ecoturistiche. Si potrà pescare? Oppure li useremo semplicemente come mezzo per spostarci? Chi lo sa.

[0:22] Spiaggia, nuove razze di cani ed elicotteri

Una scena in spiaggia presenta un elemento che difficilmente avrete notato nel trailer: in GTA 6 saranno presenti nuove razze di cani, giacché quella che viene mostrata non è tra le 7 razze incluse in GTA 5. Inoltre, viene mostrato anche un elicottero anfibio sullo sfondo, ovvero che può atterrare sull'acqua. In ogni caso, è chiaro che la varietà delle attività da svolgere è ampliata rispetto al passato, con cittadini di Vice City che si godono il tempo libero sulla spiaggia, dando un assaggio della vita quotidiana nel gioco.un

[0:23] Qualche piccola infrazione e strade gangster

Le scene successive sfoggiano lievi infrazioni penali, con gare di motoscafi e corse illegali in strada. Il trailer cattura l'atmosfera vibrante di Vice City, con una varietà di luoghi, dalla strada suburbana affollata ai lussuosi quartieri residenziali.

I cartelli stradali mostrano l'aeroporto Kelly County - VCI Airport (presente anche in GTA: Vice City) e le destinazioni Catalan Boulevard, Stockyard e Downtown, le quali, invece, non erano incluse nel vecchio titolo Rockstar.

[0:34] Vita notturna

La presenza di un DJ sottolinea la vivacità della vita notturna, anticipando le possibilità di coinvolgimento con eventi e attività sociali.

[0:36] La pace prima della tempesta

Il ritmo rallenta un attimo, con riprese aeree che mostrano la bellezza e la varietà degli ambienti di gioco. Le festività sul tetto e le visioni panoramiche di Vice City offrono uno sguardo coinvolgente sul mondo di gioco, prima di mostrare un cartello enorme che, finalmente, conferma l'ambientazione a Vice City.

[0:41] Il caos e i social media

A questo punto il caos si scatena con l'introduzione dei social media in GTA 6: scene di feste, twerking e situazioni insolite si susseguono, evidenziando l'importanza dei social media nel contesto della trama e delle attività ludiche. Non sappiamo ancora come sarà chiamata la piattaforma, ma vediamo svariati video postati dagli utenti, tra cui un post pubblicato da DadBodSquad con la descrizione "Ay Papi! Risparmia un po' di dolcezza per il resto di noi!".

Dopo, l'account OfficialPoach pubblica un video di un ragazzo che pesca un coccodrillo da una piscina nel cortile (coccodrilli confermati). Il testo allegato: "Restate all'erta VC! Ricordatevi di controllare la presenza di ospiti non invitati prima della festa in piscina".

Successivamente otteniamo una ripresa in orientamento verticale di una donna che fa twerking sul tetto di una macchina in movimento. Questo è pubblicato dall'account have.a.vice.day, con il testo allegato: "Qualcuno chiami il dipartimento dei trasporti per questo camion della spazzatura #have.a.vice.day" (e sì, il camion della spazzatura menzionato è un'allusione al sedere che sta facendo twerking).

[0:48] Un coccodrillo entra in un ristorante

Sembra una barzelletta, ma nel trailer viene mostrata una telecamera di sicurezza che riprende un coccodrillo che entra in un café, oltre a operazioni della SWAT e situazioni comiche come un ragazzo che si tocca l'inguine. Insomma, elementi che mostrano il lato stravagante e imprevedibile del mondo di GTA 6.

[0:50] Continua il caos nei social media

Viene poi mostrato ancora più caos e pazzia sui social media, con un uomo anziano in perizoma e vari festaioli immersi nel fango che aggiungono un tocco di eccentricità (come se finora non ci fosse stata). Una donna con martelli, pronta all'azione, indica la varietà di situazioni che i giocatori potrebbero affrontare. Una rapida sequenza mostra poi un ragazzo che cade su un tavolo durante una festa all'aperto. Insomma, possiamo aspettarci davvero di tutto in GTA 6.

[1:00] Incontriamo l'amante/compagno di Lucia

Ritorniamo, infine, alla trama principale di GTA 6, con Lucia a bordo di un'auto insieme al suo compagno. Mentre si promettono solidarietà, il montaggio mostra il caos che si scatena nell'America degli anni 2020, con inseguimenti della polizia e situazioni intense. La protagonista dice "L'unico modo in cui riusciremo ad affrontare tutto ciò è stando insieme, essendo una squadra". Che siano solo compagni? Amanti? Sposi? Lo scopriremo.

Mentre Lucia pronuncia tutto questo, vediamo un montaggio con altro caos: le immagini in diretta di Weazel News mostrano le conseguenze di un'intensa persecuzione della polizia. Folle di appassionati di moto da cross mascherati sfilano per una polverosa strada suburbana (c'è anche un ATV qui), un uomo pesantemente tatuato in camice appare in un notiziario in lingua spagnola, accompagnato dal testo: "Un tatuaggio sul collo che lo ha smascherato, chiave per la condanna di un uomo di Leonida".

Dopo questo breve montaggio, Lucia e il suo compagno ancora senza nome sono mascherati, si aggirano tra gli scaffali di un piccolo negozio dal corridoio stretto, presumibilmente intenzionati a rapinarlo. Poi scappano rapidamente, e successivamente si trovano insieme in una camera di motel, condividendo la parola "fiducia". Poi, nell'istante finale del trailer, stanno assaltando un negozio lungo la strada con le pistole alzate. Un cartello sulla porta recita "Non accettiamo più contanti conservati nelle mutande". E così si conclude il trailer di GTA 6.

GTA 6, altri dettagli nel trailer che potresti non aver colto

Vice City è solo una parte di una mappa più ampia

Nel trailer di GTA 6 sono presenti diversi nomi di luoghi confermati tramite segnaletica stradale, notiziari e altro ancora. Dettagli sparsi da precedenti fughe di notizie indicavano Leonida come un possibile nome per lo stato in cui è ambientato GTA 6, e ora nel trailer abbiamo conferme da rapporti giornalistici su un uomo di Leonida che imita il meme del 'Florida Man', e da un post sui social media che menziona che "solo a Leonida afferrare l'inguine è scusa per guidare male".

Alcuni cartelli stradali evidenziano anche Kelly County, Catalan Boulevard, l'aeroporto VCI, Vice Beaches, Port VC/Keys e quello che sembrano essere distretti cittadini con i nomi di Stockyard e Downtown. Mentre la mappa sembra notevolmente espansa rispetto alla posizione originale di Vice City, alcune riprese sembrano mostrare chiaramente versioni aggiornate della visita precedente a Vice City del 2002, con Starfish Island e la zona originale di Ocean Beach.

In GTA 6 tornerà il base jumping?

In una scena del trailer si nota un'enorme torre radio/antenna sullo sfondo, immersa nell'abbagliante foschia del tramonto. Questo sembra incredibilmente simile a una buona opportunità per reintrodurre il base jumping, che ovviamente era un passatempo molto popolare in GTA 5 e fu introdotto per la prima volta nel DLC di GTA 4 - The Ballad of Gay Tony.

In GTA 6 sarà presente una modalità in prima persona?

Un breve frammento di un video girato con la body cam sembra molto simile a una modalità in prima persona, ma non è chiaro se si tratti solo di un filmato di un notiziario o di una sezione giocabile. La clip in questione mostra la polizia che fa irruzione in una casa, che sembra improbabile sia quella di uno dei personaggi principali, a meno che non ci sia una grande svolta nella loro storia pregressa. GTA 5 ha aggiunto una modalità in prima persona nel 2014, quindi chi lo sa, potrebbe essere un accenno all'opzione forse?

Chi è Rudi?

Anche se solo un personaggio di GTA 6 viene effettivamente nominato in questo primo trailer, c'è un'apparizione interessante in uno dei video sociali di un ragazzo che si affaccia dal lato guidatore aperto di un pick-up, senza maglietta ma con jeans, bandana e occhiali da sole, con la didascalia "RIP Rudi - Ci vediamo in paradiso, cugino." Chi è Rudi? È solo qualche persona che ha cercato di diventare virale esagerando? O è qualcuno che potresti incontrare nei tuoi viaggi per Vice City?