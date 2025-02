GTA 6, Take-Two lo ha confermato ufficialmente: uscirà quest'anno

Take-Two ha confermato, in maniera ufficiale, l'uscita di GTA 6 per l'autunno 2025 su PS5 e Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon). Durante l'ultimo resoconto finanziario, l'azienda ha ribadito che il nuovo capitolo della serie sviluppata da Rockstar Games rispetterà la finestra di lancio prevista.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha dichiarato: "Il rischio di uno slittamento esiste sempre", aggiungendo però che l'azienda è fiduciosa sul rispetto dei tempi. "Credo che GTA 6 sia molto atteso, sia internamente che esternamente", ha continuato Zelnick. "Sappiamo che Rockstar ricerca la perfezione e non rivendico mai un successo prima che si verifichi".

Grand Theft Auto VI probabilmente il gioco più atteso dell'industria videoludica. Nonostante la nota tendenza di Rockstar Games a rinviare i propri giochi, le parole di Zelnick suggeriscono che lo sviluppo stia procedendo secondo i piani.

È chiaro che l'atteso per GTA 6 sia comprensibile, considerando l'enorme successo commerciale e di critica dei precedenti capitoli della serie. Take-Two sembra consapevole delle alte aspettative, come evidenziato dalle parole del CEO: "Siamo tutti spaventati e ci guardiamo alle spalle di continuo, consapevoli che la concorrenza non sta ferma a dormire".

Mentre i fan attendono ulteriori dettagli e speculano sulla data del secondo trailer, questa conferma sul periodo di uscita fornisce un'importante rassicurazione per gli appassionati della serie Grand Theft Auto. Resta da vedere se Rockstar Games riuscirà effettivamente a rispettare la finestra di lancio prevista per l'autunno 2024, anche considerando che il gioco sembra essere sparito dai radar da più di un anno. Se uscirà davvero quest'anno significa che il secondo trailer è previsto a breve.