GTA San Andreas ambientato nel 1907, scopriamo le origini della città

GTA San Andreas è probabilmente uno dei giochi e capitoli del franchise Rockstar Games più amati della storia videoludica. Il titolo con protagonista CJ rilasciato per PS2 nel lontano 2004 ha stupito per la sua struttura, fatta in modo che riesca a dare al videogiocatore una libertà quasi assoluta. La mappa di gioco, davvero immensa, comprendeva tre grosse città tutte differenti e da visitare liberamente.

Come ben sapranno i fan della saga, il capitolo era ambientato nei turbolenti anni 90 dove corruzione e potere la facevano da padrona. C’è però chi ha voluto immaginare come poteva essere lo Stato di San Andreas se fosse ambientato nel 1907, quel tale è ProfessorIshirkov, un fan della serie di RockStar Games. Dopo aver pensato a lungo su una ipotetica mappa di gioco, l’ha postata successivamente su Reddit con relative motivazione, andiamo a vederle assieme.

Per prima cosa bisogna tenere in considerazione Las Venturas (Las Vegas), piena di luci. A quei tempi era solo una landa desolata solo qualche anno dopo la mafia avrebbe iniziato a costruire club e casinò aumentandone di conseguenza il turismo fino a farla diventare quella che conosciamo oggi. Un grosso ponte di ferro collegava San Fierro (San Francisco) a Los Santos (Los Angeles), questo non ancora costruito e quindi l’unico modo per attraversare le due città era attraversare il fiume. Un altro dettaglio certamente da non sottovalutare è la mancanza dell’aeroporto di San Fierro, a quei tempi presente invece una prigione. ProfessorIshirkovha dichiarato che è stato il più accurato possibile, facendo diverse ricerche sulla storia della zona. Il risultato, come potete vedere qui di seguito, è pazzesco, pare davvero una mappa costruita a doc da Rockstar Games. Se vi manca CJ, vi riportiamo ad un nostro articolo sulla (ri)scoperta di GTA San Andreas, uno dei titoli più promettenti dell’epoca della gloriosa PS2.

Cosa ne pensate di questo lavoro? Come vedreste un capitolo di GTA ambientato in quell’epoca? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le curiosità in ambito videoludico.